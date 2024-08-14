Потери России на 14 августа: Генштаб обновил данные

Уничтожены более 20 танков и 50 артсистем.
По состоянию на утро 14 августа 2024 года ВСУ уничтожили 594 400 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1240 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 594 400 (+1240) человек,
- танков — 8476 (+21) ед,
- боевых бронированных машин — 16402 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 16821 (+57) ед,
- РСЗО — 1151 (+5) ед,
- средства ПВО — 921 (+1) ед,
- самолетов — 366 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 13548 (+57),
- крылатые ракеты – 2426 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 22710 (+61) ед,
- специальная техника – 2813 (+7).
Как сообщалось, британская разведка информирует, что российские солдаты в Украине вынуждены пить воду из луж , потому что испытывают дефицит питьевой воды.
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