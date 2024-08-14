Потери России на 14 августа: Генштаб обновил данные

Уничтожены более 20 танков и 50 артсистем.

По состоянию на утро 14 августа 2024 года ВСУ уничтожили 594 400 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1240 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 594 400 (+1240) человек,

танков — 8476 (+21) ед,

боевых бронированных машин — 16402 (+17) ед,

артиллерийских систем — 16821 (+57) ед,

РСЗО — 1151 (+5) ед,

средства ПВО — 921 (+1) ед,

самолетов — 366 (+0) ед,

вертолетов — 328 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 13548 (+57),

крылатые ракеты – 2426 (+0),

корабли /катера — 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 22710 (+61) ед,

специальная техника – 2813 (+7).

Как сообщалось, британская разведка информирует, что российские солдаты в Украине вынуждены пить воду из луж , потому что испытывают дефицит питьевой воды.

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