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Потери России на 14 августа: Генштаб обновил данные

Потери России на 14 августа: Генштаб обновил данные

По состоянию на 14 августа ВСУ уничтожили 594 400 окупантов. / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Уничтожены более 20 танков и 50 артсистем.

По состоянию на утро 14 августа 2024 года ВСУ уничтожили 594 400 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1240 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 594 400 (+1240) человек,
  • танков — 8476 (+21) ед,
  • боевых бронированных машин — 16402 (+17) ед,
  • артиллерийских систем — 16821 (+57) ед,
  • РСЗО — 1151 (+5) ед,
  • средства ПВО — 921 (+1) ед,
  • самолетов — 366 (+0) ед,
  • вертолетов — 328 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 13548 (+57),
  • крылатые ракеты – 2426 (+0),
  • корабли /катера — 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 22710 (+61) ед,
  • специальная техника – 2813 (+7).

Как сообщалось, британская разведка информирует, что российские солдаты в Украине вынуждены пить воду из луж , потому что испытывают дефицит питьевой воды.

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