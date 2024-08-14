Ночью вражеские беспилотники атаковали Украину: где раздались взрывы

В ночь на 14 августа 2024 года враг атаковал Украину беспилотниками.

В течение ночи раздавались взрывы:

Киевщина;

Шостка/р-н (Сyмщина);

Вышгородский р-н;

Кременчуг (Полтавщина);

Сyмщина,Харьковщина – взрывы;

Звягель (Житомирщина);

Кировоградщина;

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Напомним, во вторник утром, 13 августа, Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщалось о ракетной опасности.

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