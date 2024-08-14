Ночью вражеские беспилотники атаковали Украину: где раздались взрывы

У украинцев выдалась тревожная ночь.
В ночь на 14 августа 2024 года враг атаковал Украину беспилотниками.
В течение ночи раздавались взрывы:
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Киевщина;
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Шостка/р-н (Сyмщина);
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Вышгородский р-н;
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Кременчуг (Полтавщина);
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Сyмщина,Харьковщина – взрывы;
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Звягель (Житомирщина);
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Кировоградщина;
Напомним, во вторник утром, 13 августа, Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщалось о ракетной опасности.
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