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Ночью вражеские беспилотники атаковали Украину: где раздались взрывы

Ночью вражеские беспилотники атаковали Украину: где раздались взрывы

Враг надоедал украинцам беспилотниками в течение ночи / Фото: ТСН.ua

У украинцев выдалась тревожная ночь.

В ночь на 14 августа 2024 года враг атаковал Украину беспилотниками.

В течение ночи раздавались взрывы:

  • Киевщина;

  • Шостка/р-н (Сyмщина);

  • Вышгородский р-н;

  • Кременчуг (Полтавщина);

  • Сyмщина,Харьковщина – взрывы;

  • Звягель (Житомирщина);

  • Кировоградщина;

Напомним, во вторник утром, 13 августа, Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщалось о ракетной опасности.

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