Таропрогноз на 12-18 августа 2024 года: что карты нам предвещают

Картами Таро уже никого не удивишь. Этот инструмент для гадания все чаще появляется на Instagram-страницах известных блогеров, которые одновременно открещиваются от Таро как от магической системы. Несмотря на это, Таро в течение последнего столетия, еще до появления Сети, стали самым популярным средством хоть немного заглянуть в будущее.

Поэтому читайте детали в таропрогнозе на неделю от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Шестерка жезлов"

Это – карта победы. Она свидетельствует о гордости, наградах и признании. Вы окажетесь в центре внимания и услышите хорошие новости. Хотя и не исключено, что вас заполнит желание всех подстраивать под себя.

Это – карта абсолютного триумфа. Также она подсказывает, что не стоит заниматься самолюбованием, иначе вы скоро упадете с вершины. Добавьте немного смирения, но не отступайте со своих позиций. Внимательно смотрите вперед, потому что любое дело может быть опасным. Подтвердите свое право быть первым. Но будьте осторожны, ведь гордость может мешать вам смотреть правде в глаза.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Пятерка жезлов"

Эта карта говорит о соперничестве, мелких проблемах, маленьких неприятностях и вызовах. Однако это лишь пустые разговоры, а не серьезные ссоры. Единственное, с чем сейчас стоит бороться на работе – это ситуации, когда окружение навязывает вам свои мнения. Перестаньте в движении по карьерной лестнице раздражаться по пустякам.

Также сначала наведите порядок с вашими стремлениями в карьере, а затем уже двигайтесь к новым вершинам. Пора найти истинные приоритеты. Попытайтесь сотрудничать с коллегами, которые вас окружают, а не бороться с ними.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Паж мечей"

Эта карта говорит о внимательности, готовности к действиям, логике и остром разуме, мудрости, которая основана на опыте, о выражении своих планов, поиске фактов, озвучивании намерений, новых идеях, честном взгляде на жизнь, молодости души.

Однако в то же время следует быть готовыми к испытаниям судьбы. Они могут быть непредсказуемыми, но сейчас следует ожидать любого решения событий. Продемонстрируйте силу собственного ума. Нужно научиться решать сложные задачи и испытывать силу воли. Следует увидеть истину, противодействовать страхам.

Учитесь дальше и сохраняйте здравое мышление. Уверенно смотрите в будущее. Иногда следует спросить совета у других.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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