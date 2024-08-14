Украиной кружат вражеские беспилотники: куда двигаются

В ночь на 14 августа 2024 года над Украиной движутся вражеские беспилотники.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Воздушные Силы ВСУ предупреждают о движении вражеских беспилотников

Относительно движения враждебных БПЛА:

1. БПЛА из Киевщины на Житомирщину, курс западный;

2. Несколько групп враждебных БПЛА на севере Киевщины кусом Житомирщины;

3. БПЛА на Черниговщине курсом на Киевщину;

4. БПЛА из Сумщины на Черниговщину, курс западный;

5. БпЛА в Полтавской области курс на Миргород с севера;

6. БпЛА в районе Кременчуга курс на юг (Кировоградская область);

7. Группы БпЛА на севере и юге Харьковщины двигаются в направлении центральной части;

8. БпЛА в Николаевской области, курс северо-западный;

9. БпЛА в Херсонской области северо-западным курсом в Николаевскую область.

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Напомним, во вторник утром, 13 августа, Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщалось о ракетной опасности.

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