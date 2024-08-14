Украиной кружат вражеские беспилотники: куда двигаются

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В ночь на 14 августа 2024 года над Украиной движутся вражеские беспилотники.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
Воздушные Силы ВСУ предупреждают о движении вражеских беспилотников
Относительно движения враждебных БПЛА:
1. БПЛА из Киевщины на Житомирщину, курс западный;
2. Несколько групп враждебных БПЛА на севере Киевщины кусом Житомирщины;
3. БПЛА на Черниговщине курсом на Киевщину;
4. БПЛА из Сумщины на Черниговщину, курс западный;
5. БпЛА в Полтавской области курс на Миргород с севера;
6. БпЛА в районе Кременчуга курс на юг (Кировоградская область);
7. Группы БпЛА на севере и юге Харьковщины двигаются в направлении центральной части;
8. БпЛА в Николаевской области, курс северо-западный;
9. БпЛА в Херсонской области северо-западным курсом в Николаевскую область.
Напомним, во вторник утром, 13 августа, Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщалось о ракетной опасности.
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