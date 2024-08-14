Україною кружляють ворожі безпілотники: куди рухаються

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 14 серпня 2024 року над Україною рухаються ворожі безпілотники.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
Повітряні Сили ЗСУ попереджують про рух ворожих безпілотників
Щодо руху ворожих БпЛА:
1. БпЛА з Київщини на Житомирщину, курс західний;
2. Декілька груп ворожих БпЛА на півночі Київщини кусом на Житомирщину;
3. БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину;
4. БпЛА із Сумщини на Чернігівщину, курс західний;
5. БпЛА на Полтавщині курс на Миргород з півночі;
6. БпЛА в районі Кременчука курс на південь (Кіровоградська область);
7. Групи БпЛА на півночі і півдні Харківщини, рухаються у напрямку центральної частини;
8. БпЛА на Миколаївщині, курс північно-західний;
9. БпЛА на Херсонщині північно-західним курсом на Миколаївщину.
Нагадаємо, у вівторок зранку, 13 серпня, Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повідомлялося про ракетну небезпеку.
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