Україною кружляють ворожі безпілотники: куди рухаються

У ніч проти 14 серпня 2024 року над Україною рухаються ворожі безпілотники.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Повітряні Сили ЗСУ попереджують про рух ворожих безпілотників

Щодо руху ворожих БпЛА:

1. БпЛА з Київщини на Житомирщину, курс західний;

2. Декілька груп ворожих БпЛА на півночі Київщини кусом на Житомирщину;

3. БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину;

4. БпЛА із Сумщини на Чернігівщину, курс західний;

5. БпЛА на Полтавщині курс на Миргород з півночі;

6. БпЛА в районі Кременчука курс на південь (Кіровоградська область);

7. Групи БпЛА на півночі і півдні Харківщини, рухаються у напрямку центральної частини;

8. БпЛА на Миколаївщині, курс північно-західний;

9. БпЛА на Херсонщині північно-західним курсом на Миколаївщину.

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Нагадаємо, у вівторок зранку, 13 серпня, Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повідомлялося про ракетну небезпеку.

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