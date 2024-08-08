Почему мобилизация в Украине столкнулась с трудностями: аналитики объяснили на примере Первой мировой

Снижение мобилизационного потенциала в Украине, прежде всего, связано с отсутствием четких сроков демобилизации, что негативно влияет на мотивацию граждан идти на военную службу. Уменьшение количества добровольцев заставляет правительство искать новые технологические решения для поддержания численности личного состава армии.

О проблемах мобилизации в Украине и путях их решения говорится в материале британского аналитического центра по оборонным вопросам RUSI.

По мнению аналитиков, мобилизационные трудности, с которыми столкнулась Украина, были ожидаемыми. Подобные ситуации были и в других странах Европы, например во время Первой мировой войны.

Вступивший в силу 18 мая 2024 года новый мобилизационный закон должен был улучшить военный учет и усилить мобилизацию. Однако обсуждение в инфопространстве и политические дебаты повлекли за собой волну спекуляций, которые вводят в заблуждение украинцев и не отражают реальной ситуации.

Автор статьи Александр Данилюк отмечает, что в начале полномасштабной войны в 2022 году количество желающих пойти на фронт значительно превышало потребности армии. Но после двух с половиной лет войны мобилизационный потенциал ожидаемо снизился, что, по сути, является нормальной реакцией общества на длительную войну.

"Количество добровольцев традиционно снижается после первого года войны, как это уже неоднократно случалось в других европейских странах, например во время Первой мировой войны", — подчеркнул он.

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В условиях затяжной войны и отсутствии четких сроков демобилизации граждане начинают воспринимать службу в армии как долгосрочные обязательства без перспектив на нормальную жизнь. Поэтому добровольцев становится все меньше. В такой ситуации правительству приходится искать новые решения и прилагать дополнительные усилия, чтобы восстанавливать численность армии.

"Мобилизация стала требовать от правительства определенных усилий, к которым оно не было готово, а эксперименты с применением принуждения во время мобилизации не всегда оказывались успешными. Не слишком полезными оказались и публичные прения о проблемах, с которыми сталкивается правительство", — считает Данилюк.

По мнению аналитика, решением могла бы стать профессиональная армия, в которой военные заключают долгосрочные контракты. Тогда часть мобилизованных гражданских можно было бы уменьшить и установить для них максимальный срок службы. Он напомнил, что такой подход уже применялся в 2015-2016 годах и показал эффективные результаты.

Однако только мобилизация не может обеспечить всех потребностей армии. Ведь кроме личного состава для ведения высокотехнологичной войны нужно снабдить военных современным вооружением, включая бронетехнику, артиллерию и средства радиоэлектронной борьбы.

"Таким образом, успех в конечном счете зависит не только от усовершенствования украинского рекрутинга, но и от качества западной логистики", — подытожил аналитик.

Напомним, одну из категорий мобилизованных могут освободить от службы. В Раде наработан законопроект, который запретит призывать военнообязанных от 18 до 25 лет, отслуживших срочную службу или окончивших военную кафедру.

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