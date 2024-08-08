Может ли военнообязанный выбирать место прохождения ВВК: разъяснение ТЦК

В Украине продолжаются военное положение и мобилизация. Согласно мобилизационному законодательству, направление граждан на военно-врачебную комиссию и призыв на военную службу может осуществляться независимо от места их пребывания на воинском учете.

Об этом рассказала офицер сектора мобилизационно оборонной работы Киевского городского ТЦК и СП Лариса Козак в интервью "Главреду".

Она отметила, что военнообязанные не могут самостоятельно выбирать, где им удобно пройти ВВК, потому что это происходит исключительно по решению начальника ТЦК и СП.

"У нас призыв на военную службу разрешен независимо от места пребывания на воинском учете. Если гражданина как нарушителя доставляют не по месту пребывания на воинском учете, а там где встретили, то есть на месте совершения правонарушения, вполне правомерно доставить его в ТЦК, на территории административной ответственности которого он находится, для прохождения медицинской комиссии", – отметила Козак.

Представительница ТЦК добавила, что в случае, если задержанный гражданин не подлежит призыву на военную службу, тогда он должен прийти в ТЦК по месту регистрации, пройти военно-врачебную комиссию и обновить свои данные.

"Просто прийти и сказать, что человеку удобно пройти ВВК в Киеве, а не в области, нельзя. Потому что это будет считаться изменением правил воинского учета. Например, Дарницкий ТЦК просто так не может взять на учет гражданина из Ирпеня и внести его данные о ВВК, потому что для этого нужны основания", – объяснила Лариса Козак.

Напомним, военнообязанные граждане, нарушившие правила военного учета, начнут получать штрафы от ТЦК менее чем за два месяца. Штрафы будут поступать военнообязанным после того, как ТЦК проверят реестр "Оберег".

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