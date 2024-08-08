"Украинцы умеют достигать своих целей": президент обратился к гражданам

Украина стремится достигать своих целей в условиях справедливого мира.

Сегодня, 8 августа, было уже три результативных доклада Главкома ВСУ Александра Сырского. Они нужны нашему государству сейчас.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Я благодарен каждому воину, каждому солдату и командиру, которые обеспечивают защиту наших, украинских, позиций и выполнение задач нашей обороны. Украинцы умеют достигать своих целей. И это не мы выбрали достигать целей в войне. Россия принесла войну на нашу землю и должна чувствовать, что ею сделано. Мы же стремимся как можно быстрее достигать своих целей в мирное время – в условиях справедливого мира.

Также докладывали:

министр обороны Рустем Умерова по поставкам вооружений и техники нашей армии активно работают над тем, чтобы оно было неизменно своевременным.

руководитель СБУ Малыш о наших операциях и деликатной работе СБУ – она защищает украинцев от российских диверсий и попыток покушений внутри нашего государства.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский презентовал приложение "Армия+". Это положительно повлияет на наше войско, потому что усиливает каждого командира и впоследствии каждого воина.

Читайте также: