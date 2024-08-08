Милая и нежная: 5 красивых образов Ярославы Магучих в платьях

22-летняя Ярослава Магучих в своей спортивной деятельности демонстрирует силу духа, скорость, выносливость и мастерство, а в жизни – нежность, хрупкость и красоту.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала на Олимпийских играх 2024 года в Париже золотую медаль в прыжках в высоту и установила мировой рекорд – она первой в истории взяла высоту 2.10 метра.

В Сети не прекращают обсуждать успех девушки, благодарят ее за победу и засыпают комплиментами.

По этому случаю мы решили заглянуть в Instagram девушки и собрали для вас пять ее красивых образов в платьях.

Ярослава в нежном аутфите позировала в португальском городе Монте-Горд. На ней было романтичное голубое платье с кружевом и рюшами, которое она дополнила жемчужными украшениями.

В перерывах между тренировками и соревнованиями Магучих любит гулять у воды. Это помогает ей восстановить силы и подзарядиться положительной энергией. В один из выходных спортсменка вышла на прогулку в синем платье до колен, завязав на талии тканевый пояс в тон. Наряд она дополнила сандалиями, солнцезащитными очками в бирюзовой оправе, украшениями с камнями и сумкой Christian Dior.

(листайте вправо)

Свои 22 года Ярослава встретила в Нью-Йорке. В этот день она сняла развлекательное видео, на котором предстала в игривом голубом мини-платье с американской проймой, украшенной вышивкой, блестками и перьями, которое скомбинировала с белыми туфлями на стойких каблуках. Короткий наряд прекрасно подчеркнул стройные ноги девушки.

Ярослава Магучих

В новогодней фотосессии в своем родном городе Днепр Магучих снялась в пудровом шелковом платье с глубоким декольте и высоким разрезом.

(листайте вправо)

А в турецком городе Бодрум спортсменка продемонстрировала романтический лук в платье миди в горошек с обнаженными плечами и прозрачной юбкой.

(листайте вправо)

Напомним, ранее мы рассмотрели счастливый патриотический желто-голубой макияж Ярославы Магучих.

Читайте также: