Усталость глаз: признаки, тревожные симптомы и методы лечения

Современные условия жизни и труда и зависимость от быстрого дофамина постоянно нагружают нашу зрительную систему.

Бесконтрольное зависание в соцсетях, ночные просмотры сериалов, практически круглосуточный контакт с синим экраном в конечном счете вызывают утомление глаз.

К чему это может привести, рассказывает медицинский директор одесского офтальмологического центра Эксимер Илья Афанасьев.

Признаки усталости глаз

Что такое усталость? Состояние, возникающее в результате длительной работы любых органов и систем организма. Если она чрезмерная, недозированная, это может привести к негативным последствиям.

Относительно зрения есть спектр симптомов, характеризующих усталость глаз. Основные из них:

ухудшение остроты зрения;

чувство затуманивания;

снижение способности концентрироваться на близких или дальних расстояниях;

субъективное чувство тяжести, напряжения в органе зрения;

жжение или зуд;

сухость глаз или, наоборот, слезотечение, мешающее хорошо видеть и комфортно работать;

повышенная чувствительность к свету и другим раздражителям, например ветру.

Усталость зрительного аппарата может вызывать боль в области глаза, виска, лба, за глазом и общую головную боль.

Почему устают глаза

Перенапряжение. Симптомы усталости глаз возникают из-за перегрузки и перенапряжения, что приводит к неправильной работе внутриглазных мышц, которые помогают нам концентрировать или фокусировать изображение. Например, при длительном труде на близком расстоянии мышцы глаза напрягаются и затем спазмируются. В свою очередь спазм ведет к еще большему, уже чрезмерному напряжению, которое в конце концов меняет оптическую силу глаза и иногда вызывает миопизацию. Это становится причиной существенного ухудшения остроты зрения на дальние расстояния и значительно усложняет фокусировку на близком расстоянии.

На простом языке: мы перегружаем наши мышцы в случае работы на близком расстоянии, они привыкают к таким нагрузкам и потом не могут расслабиться при необходимости увидеть что-то вдали.

Такое состояние называют чрезмерным напряжением аккомодации. В некоторых случаях он может осложняться возникновением спазмов аккомодации, что оказывает значительное влияние на остроту зрения.

Раздражение глаз. Чувство постороннего тела, сухость или, наоборот, слезотечение чаще всего являются симптомами синдрома сухого глаза. Следовательно, сухость также бывает вследствие усталости, чрезмерной работы или сложных условий труда, таких как сухой воздух, плохое освещение или вентиляция помещения.

Синдром сухого глаза снижает зрение минимум на 10%! Почему? Ибо на эти 10% остроты и качества зрения влияет состояние слезной пленки. Кое-где из-за выраженного синдрома сухого глаза острота зрения падает до показателя 0,2.

Другими словами, качество и острота зрения могут на 60-80% ухудшаться из-за плохой слезной пленки.

Астенопические явления. К ним относятся головные боли, ощущение напряжения, как при крепатуре. По-видимому, все помнят, когда после продолжительного труда мышцы перегружаются, перенапрягаются и начинают болеть. То же происходит и с глазами: после долгой работы может возникнуть астенопия. Тогда мышцы не способны правильно работать, помогать глазу фокусироваться на нужном расстоянии. А еще это влечет за собой такие явления, как головная боль, мигрени, чувство дискомфорта в самом глазу.

Как избавиться от усталости глаз

1. Помочь напряжению, спазму аккомодации и астенопии можно прежде всего рациональным зрительным режимом. Просто уменьшите нагрузку на глаза: уберите причину – и избавитесь от проблемы!

2. Посетите офтальмолога, чтобы тот подобрал правильную оптическую коррекцию. Ведь часто такие проблемы возникают у людей с аметропией – неправильной оптической системой. Это может быть миопия – близорукость, гиперметропия – дальнозоркость, астигматизм – неровность оптической поверхности, дающая двоение. Так что имеющуюся оптическую неточность нужно исправить.

Если, например, человек имеет пресбиопию, возрастную дальнозоркость, когда после 40-45 лет трудно читать на близком расстоянии, врач подбирает ему оптическую коррекцию очками или линзами. В некоторых случаях хорошо помогает лазерная коррекция зрения или рефракционная замена хрусталика, чтобы избавиться от зависимости от очков.

3. Тренировка мышц с помощью аппаратного лечения. Такое лечение является вторым этапом после исправления аметропии (миопии, дальнозоркости, астигматизма), потому что оно всегда проводится уже с подобранными очками или линзами. Только когда есть правильная оптическая система, делаются специальные упражнения, которые расслабляют мышцы и натренируют мышечные резервы для качественного зрения. Аппаратное лечение настраивает правильную работу мышечного зрительного аппарата. Его часто назначают детям, ведь проблемы с оптической системой и мышечным аппаратом могут приводить даже к косоглазию.

Следовательно, к проблеме усталости глаз нужно подходить комплексно: улучшать состояние оптики, тренировать глазные мышцы, лечить синдром сухого глаза, если возникает боль напряжения, можно добавить и массаж.

Основной совет эксперта: Life and Work Balance – баланс работы и отдыха. Периодически проходите осмотры у офтальмолога, чтобы выявить проблемы на ранних стадиях и начать принимать меры. Ведь лучше профилактика, чем лечение уже имеющегося заболевания. И важно обращаться к профессионалам, в центры, которые специализируются на вашей проблеме и имеют мощную техническую базу.

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