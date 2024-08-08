Победительница "Холостяка-12" в леопардовом купальнике сексуально позировала на сапборде

Победительница реалити-шоу "Холостяк-12" — Екатерина Лозовицкая — опубликовала в Instagram серию пикантных снимков, сделанных во время отдыха.

Екатерина Лозовицкая/Instagram

Екатерина Лозовицкая/Instagram

Девушка устроила импровизированный фотосет на сапборде. Екатерина была одета в сплошной купальник с леопардовым принтом и высокой горловиной. Она соблазнительно позировала на доске, демонстрируя сексуальную фигуру.

Екатерина Лозовицкая/Instagram

Екатерина Лозовицкая/Instagram

У Лозовицкой были распущены волосы, черные солнцезащитные очки и серьги-пусеты.

Екатерина Лозовицкая/Instagram

Напомним, ранее Екатерина Лозовицкая в леопардовом купальнике с пикантным вырезом на топе блеснула сексуальной грудью.

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