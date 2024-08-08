Бизнесмен Гарик Корогодский раскрыл свое состояние и где хранит заработанные миллионы

Украинский бизнесмен и шоумен Гарик Корогодский рассказал о своем состоянии и признался, где хранит заработанные миллионы.

В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" знаменитость рассказал, что ничего не скрывает. О состоянии бизнесмена можно узнать, просмотрев его декларацию, которая есть в открытом доступе. Корогодский рассказал, что у него есть два автомобиля Toyota и квартира, которая досталась от родителей.

"Не у семьи, а у меня есть две машины, на которых я езжу. Это два джипа Toyota. Дома у меня нет, есть квартира родительская. Все! Больше нет жилья ни у кого у моей семьи", — рассекретил шоумен.

Гарик Корогодский / Фото: instagram.com/garikkorogodski

Гарик Корогодский также рассказал, что все заработанные миллионы хранит на счетах. Наличных бизнесмен имеет с собой немного. Обычно это 100-200 долларов или около пяти тысяч гривен.

"Сохраняю средства на счетах. У меня нет наличных денег. Вот сейчас я приехал и у меня, я думаю, тысяча гривен и, может, 100-200 долларов. Больше у меня не бывает", — признался знаменитость.

Напомним, ранее интервьюер Дмитрий Гордон рассказывал, как заработал свое состояние в 90-х годах. Также он признался, где тогда прятал деньги.

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