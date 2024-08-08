Тяжелораненого на войне украинского актера обманули аферисты и украли у него средства на лечение

Популярный актер театра и кино Андрей Валенский, который получил на фронте серьезное ранение, стал жертвой мошенников.

Артист поделился, что неприятный инцидент с ним случился поздним вечером после того, как он принял обезболивающие препараты и готовился ложиться спать. Валенскому именно тогда позвонили аферисты и представились работниками банка. Обманом мошенники украли у тяжелораненого актера 270 тысяч гривен. Эти средства Валенский собирал на реабилитацию.

"К сожалению, этот мир наполняют и мошенники. Поздно вечером, после приема обезболивающих, когда я уже почти засыпал, мне позвонили, представившись сотрудниками банка, и ввели меня в заблуждение. Мошенническими действиями они вывели с моего банковского счета 270 тыс. грн. Средства собирались на пластическую операцию, которую, возможно, нужно будет делать в ближайшее время, а не ждать бесплатной операции до полугода", — поделился Валенский.

Андрей Валенский

Актер уже обратился за помощью в правоохранительные органы и дал им соответствующие показания. Валенский надеется, что полиция разыщет злоумышленников. С банком артист тоже связывался, однако там ничего сделать уже не могут.

"Офицеры полиции уже были у меня, я предоставил им все скрины и детали, надеюсь на помощь. Банк тоже в курсе этой ситуации, но, к сожалению, они не могут предотвратить такой вид мошенничества", — поделился актер.

Напомним, недавно ведущий Константин Грубич рассказывал, как стал жертвой мошенников. Аферисты требовали средства у родных и знакомых знаменитости.

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