Операція у Курській області: РФ посилює контрнаступ, ЗСУ окопуються - FT

Російське командування почало контрнаступ у Курській області та посилює свої дії. Тим часом українські військові окопуються.

Про це йдеться у статті Financial Times, передає Уніан.

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Зазначається, що українські війська досягли тактичної перемоги, але не виконали головної мети - змусити Кремль відволікти сили зі сходу України. Водночас ця операція допомогла відновити певну віру в наступальний потенціал України, змінивши наратив війни.

Видання пише, що Росія почала контрнаступ в середу, 11 вересня, і що нібито вона швидко відбила в українських сил близько 63 квадратних кілометрів на лівому фланзі території. Однак Deepstate заявляє, що Україна все ще просувається вперед на півночі.

"Українці теж перестали завозити нові резерви... Вони почали менше пересуватися і замість цього більше окопуватися", – сказав FT співрозмовник із російського військового оточення.

Старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі вважає, що Україна взяла на себе "нові довгострокові зобов’язання" під час наступу на Курську область.

"Київ створив розширений фронт, який доведеться постійно постачати і зміцнювати, потенційно на шкоду його оборонним лініям в Україні. Українські сили можуть використовувати прикриття лісів, щоб окопатися, але ця перевага зникне взимку", - додав Лі.

Автори видання наголошують, що "можливості України щодо ротації своїх підрозділів або надсилання підкріплень також обмежені. Країна все ще перебуває на початковій стадії поповнення своїх військ після впровадження нового закону про мобілізацію".

Офіційні особи кажуть, що мобілізація йде по плану, але знадобиться ще три місяці, перш ніж нещодавно навчені війська зможуть вплинути на поле бою. Про це сказав голова парламентського комітету з питань оборони Олександр Завітневич.

Нагадаємо, за даними загону ЦСП "ОМЕГА", росіяни посилили на Донецькому напрямку артобстріли та удари дронами.

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