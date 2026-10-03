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Дрон впав просто на дорогу на Кіровоградщині: одна людина загинула
Дрон упав просто посеред вулиці: деталі трагедії на Кіровоградщині, де загинув чоловік і постраждала жінка.
Сьогодні, 3 жовтня, в Гайвороні Кіровоградської області внаслідок падіння дрона просто посеред вулиці загинув чоловік.
Про це повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.
«Сьогодні під час повітряної тривоги внаслідок падіння БпЛА на проїжджу частину в місті Гайворон загинув чоловік», — зазначив він.
Також було травмовано жінку. Її доставлено в лікарню.
На місці падіння уламків виникло займання сухої трави. Пожежу вже загасили.
Нагадаємо, що у Києві виникла пожежа через нову атаку РФ: горів дах багатоверхівки на правому березі.