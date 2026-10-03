Дрон впав просто на дорогу на Кіровоградщині: одна людина загинула

Падіння дрона на вулицю в місті Гайворон: ОВА повідомила про загиблого та поранену / © ДСНС

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Сьогодні, 3 жовтня, в Гайвороні Кіровоградської області внаслідок падіння дрона просто посеред вулиці загинув чоловік.

Про це повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

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«Сьогодні під час повітряної тривоги внаслідок падіння БпЛА на проїжджу частину в місті Гайворон загинув чоловік», — зазначив він.

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Також було травмовано жінку. Її доставлено в лікарню.

На місці падіння уламків виникло займання сухої трави. Пожежу вже загасили.

© ДСНС

© ДСНС

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