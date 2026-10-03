ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
656
Час на прочитання
1 хв

Дрон впав просто на дорогу на Кіровоградщині: одна людина загинула

Дрон упав просто посеред вулиці: деталі трагедії на Кіровоградщині, де загинув чоловік і постраждала жінка.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Падіння дрона на вулицю в місті Гайворон: ОВА повідомила про загиблого та поранену

Падіння дрона на вулицю в місті Гайворон: ОВА повідомила про загиблого та поранену / © ДСНС

Сьогодні, 3 жовтня, в Гайвороні Кіровоградської області внаслідок падіння дрона просто посеред вулиці загинув чоловік.

Про це повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

«Сьогодні під час повітряної тривоги внаслідок падіння БпЛА на проїжджу частину в місті Гайворон загинув чоловік», — зазначив він.

Також було травмовано жінку. Її доставлено в лікарню.

На місці падіння уламків виникло займання сухої трави. Пожежу вже загасили.

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, що у Києві виникла пожежа через нову атаку РФ: горів дах багатоверхівки на правому березі.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie