Під Москвою гримлять вибухи: ППО підняли по тривозі, у небо здіймається дим

Вибух (ілюстративне фото) / © Associated Press

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У Московській області лунають вибухи. За попередньою інформацією, російська протиповітряна оборона намагається збивати повітряні цілі.

Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.

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Дата публікації 16:21, 03.10.26 Кількість переглядів 12 Під Москвою пролунали вибухи: російська ППО намагається збивати цілі

У Мережі вже з’являються перші відео, на яких після вибухів видно стовпи диму.

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Що саме стало причиною вибухів та чи є влучання або пошкодження, наразі невідомо.

Вибух під Москвою. / © Exilenova+

Раніше під Москвою вибухнув хімічний завод

Нагадаємо, ввечері 1 жовтня у Московській області пролунала серія вибухів на Краснозаводському хімічному заводі. За повідомленнями місцевих пабліків, один із цехів підприємства повністю обвалився, а за попередніми даними, загинули семеро працівників.

Очевидці повідомляли щонайменше про три потужні вибухи, після яких над Краснозаводськом піднявся великий стовп диму.

За даними Exilenova+, завод належить до підприємств російського оборонно-промислового комплексу та займається виробництвом боєприпасів, вибухових речовин і піротехніки. Також повідомлялося, що на підприємстві можуть виготовляти термобаричні бойові частини для ударних дронів типу Shahed («Герань»).

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Після вибухів на території заводу проводили аварійно-рятувальні роботи.

Також повідомлялося, що Ярославський НПЗ у Росії зупинив переробку нафти після атаки дронів. Західні ЗМІ повідомляли, що пошкоджено установку, яка забезпечувала близько 40% потужності підприємства.

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