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- Війна
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Під Москвою гримлять вибухи: ППО підняли по тривозі, у небо здіймається дим
Російська ППО намагається збивати повітряні цілі, а після вибухів у небо здіймаються стовпи диму.
У Московській області лунають вибухи. За попередньою інформацією, російська протиповітряна оборона намагається збивати повітряні цілі.
Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.
У Мережі вже з’являються перші відео, на яких після вибухів видно стовпи диму.
Що саме стало причиною вибухів та чи є влучання або пошкодження, наразі невідомо.
Раніше під Москвою вибухнув хімічний завод
Нагадаємо, ввечері 1 жовтня у Московській області пролунала серія вибухів на Краснозаводському хімічному заводі. За повідомленнями місцевих пабліків, один із цехів підприємства повністю обвалився, а за попередніми даними, загинули семеро працівників.
Очевидці повідомляли щонайменше про три потужні вибухи, після яких над Краснозаводськом піднявся великий стовп диму.
За даними Exilenova+, завод належить до підприємств російського оборонно-промислового комплексу та займається виробництвом боєприпасів, вибухових речовин і піротехніки. Також повідомлялося, що на підприємстві можуть виготовляти термобаричні бойові частини для ударних дронів типу Shahed («Герань»).
Після вибухів на території заводу проводили аварійно-рятувальні роботи.
Також повідомлялося, що Ярославський НПЗ у Росії зупинив переробку нафти після атаки дронів. Західні ЗМІ повідомляли, що пошкоджено установку, яка забезпечувала близько 40% потужності підприємства.