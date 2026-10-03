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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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708
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Під Москвою гримлять вибухи: ППО підняли по тривозі, у небо здіймається дим

Російська ППО намагається збивати повітряні цілі, а після вибухів у небо здіймаються стовпи диму.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Вибух (ілюстративне фото)

Вибух (ілюстративне фото) / © Associated Press

У Московській області лунають вибухи. За попередньою інформацією, російська протиповітряна оборона намагається збивати повітряні цілі.

Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.

У Мережі вже з’являються перші відео, на яких після вибухів видно стовпи диму.

Що саме стало причиною вибухів та чи є влучання або пошкодження, наразі невідомо.

Вибух під Москвою. / © Exilenova+

Вибух під Москвою. / © Exilenova+

Раніше під Москвою вибухнув хімічний завод

Нагадаємо, ввечері 1 жовтня у Московській області пролунала серія вибухів на Краснозаводському хімічному заводі. За повідомленнями місцевих пабліків, один із цехів підприємства повністю обвалився, а за попередніми даними, загинули семеро працівників.

Очевидці повідомляли щонайменше про три потужні вибухи, після яких над Краснозаводськом піднявся великий стовп диму.

За даними Exilenova+, завод належить до підприємств російського оборонно-промислового комплексу та займається виробництвом боєприпасів, вибухових речовин і піротехніки. Також повідомлялося, що на підприємстві можуть виготовляти термобаричні бойові частини для ударних дронів типу Shahed («Герань»).

Після вибухів на території заводу проводили аварійно-рятувальні роботи.

Також повідомлялося, що Ярославський НПЗ у Росії зупинив переробку нафти після атаки дронів. Західні ЗМІ повідомляли, що пошкоджено установку, яка забезпечувала близько 40% потужності підприємства.

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