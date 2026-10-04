"Украина будет отвечать": Зеленский намекнул на Крымский мост на фоне ударов РФ

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о возможных ударах Украины по Крымскому мосту, заявил, что Россия получит ответ на свои атаки. В то же время он подчеркнул, что если российская армия будет разрушать украинскую гражданскую инфраструктуру, в частности мосты в Киеве, украинские силы будут наносить удары по военной логистике противника.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции 4 октября, сообщает корреспондент ТСН.

Реклама

Украина будет отвечать на удары РФ

По словам президента, Украина не оставит без ответа российские атаки. При этом характер украинских ударов будет зависеть от того, какую именно инфраструктуру использует российская армия для ведения войны.

Реклама

Зеленский подчеркнул, что приоритетом для Украины является именно военная логистика — объекты и маршруты, которые Россия использует для поставок оружия и укрепления своих военных возможностей.

«Украина будет отвечать. И на этом всё», — заявил президент.

Он добавил, что если речь идет о хабах, где сосредоточены беспилотники, оружие или другие военные ресурсы, Украина также будет наносить по ним удары.

Почему Путин наносит удары по Интернету

Кроме того, Зеленский подверг критике российские удары по интернет-инфраструктуре, дата-центрам, мобильной связи и другим объектам, которые используются гражданским населением.

Реклама

По его словам, российское руководство должно понимать, что на такие атаки последует ответ со стороны Украины. Президент предположил, что Владимир Путин осознает эту закономерность и должен понимать последствия дальнейшего уничтожения инфраструктуры.

«Я просто в шоке от того, что они свободно и открыто наносят удары по хабам и по мобильной связи», — сказал Зеленский.

Он также выразил сомнение в целесообразности российских ударов по Интернету и средствам связи, поскольку от таких действий, по его словам, пострадает и гражданское население России.

«Я думаю, что он [Путин] рассчитывает, что у него не будет Интернета, если честно. Потому что он и так уже „рыба“, хочет быть в „аквариуме“ полностью и хочет, чтобы у людей не было Интернета», — сказал Зеленский.

Реклама

Президент также упомянул об усилении противовоздушной обороны Москвы за счет других российских регионов. По его мнению, это свидетельствует о том, что Кремль концентрирует ресурсы на защите столицы, оставляя другие территории менее защищенными.

«Если наши мосты рухнут…»

Говоря о российских ударах по украинским мостам, Зеленский заявил, что Украина рассматривает такие атаки прежде всего как попытку нарушить её логистику.

По его словам, если Россия продолжит наносить удары по украинским мостам и другим логистическим объектам, украинская сторона нанесет ответные удары по соответствующей военной инфраструктуре РФ.

«Если он наносит удары по мостам, мы всегда говорим: послушайте, мы не террористы, и мы должны остановить этого человека. Он должен перестать наносить удары по нашей логистике», — заявил президент.

В то же время Зеленский отметил, что разрушение мостов будет иметь последствия не только для Украины, но и для российского населения в случае соответствующей эскалации.

Необходимость оказания давления со стороны США на Путина

Президент также заявил, что нынешние действия России не свидетельствуют о готовности Кремля к завершению войны. По его словам, на фоне российских ударов по инфраструктуре заявления о возможности завершения войны выглядят противоречиво.

«Это точно не конец. То, что сейчас происходит с этой войной, — это не мирное лицо», — сказал Зеленский.

По его мнению, одной из причин продолжения российских атак является недостаточное давление на Москву со стороны Соединенных Штатов. Зеленский подчеркнул, что Вашингтон должен усилить давление на российское руководство.

«Со стороны Соединённых Штатов Америки должно оказываться сильное давление. Он [президент РФ Владимир Путин] боится Трампа, как бы там ни было», — заявил украинский лидер.

Напомним, Владимир Зеленский назвал удары по мостам в Киеве террором и заявил, что украинские власти готовят альтернативные решения на случай серьезных повреждений инфраструктуры столицы.

Новости партнеров