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Что будет с сердцем, костями и уровнем сахара, если каждый день есть вареные яйца: ответ ученых
Какая польза яиц для здоровья организма и сколько штук можно есть в день.
Вареные яйца — доступный продукт, содержащий полноценный белок, витамины и минералы, необходимые для нормальной работы организма. Но что произойдет, если есть их каждый день? Специалисты Harvard Health Publishing в материале о пользе яиц объясняют: для большинства здоровых людей одно яйцо в день может являться частью сбалансированного рациона. В то же время влияние этого продукта на сердце, кости и уровень глюкозы зависит от общего рациона и состояния здоровья.
Как ежедневное употребление яиц влияет на сердце
Современные исследования показывают, что для большинства здоровых людей умеренное потребление яиц не связано с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Одно яйцо содержит около 6 г белка и небольшое количество насыщенных жиров. В то же время, важно учитывать, с чем его есть. Вареное яйцо с цельнозерновым хлебом и овощами — более полезный вариант для сердца, чем завтрак с яйцами, колбасой, беконом и большим количеством масла.
Людям с повышенным уровнем холестерина, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями следует согласовать оптимальное количество яиц с врачом.
Укрепляют ли яйца кости и влияют ли на сахар в крови
Яичный желток содержит витамин D, помогающий организму усваивать кальций и поддерживать нормальное состояние костей. В яйцах есть фосфор и белок, необходимые для костной ткани и мышц. Однако яиц недостаточно, чтобы самостоятельно обеспечить организм всеми веществами для крепких костей: важно также потреблять продукты, богатые кальцием, в частности молочные продукты, или соответствующие альтернативы.
Относительно уровня сахара в крови вареные яйца имеют преимущество: они содержат очень мало углеводов и не вызывают резкого повышения глюкозы сами по себе. Белок также помогает дольше ощущать сытость. Если заменить сладкую выпечку или подслащенные хлопья яйцом с овощами, это поможет сделать завтрак более сбалансированным.
Сколько вареных яиц можно есть каждый день
Для большинства здоровых взрослых одно яйцо в день может являться приемлемой частью разнообразного рациона. Лучше всего варить яйца вкрутую или не вкрутую, не добавляя лишнего жира, и сочетать их с овощами, зеленью и цельнозерновыми продуктами.