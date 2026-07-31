Ветеран вимагає виконувати законодавство / © ТСН

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П’ятого президента України, а нині народного депутата Петра Порошенка можуть зобов’язати знести паркан біля його маєтку в селищі Козин, що на Київщині.

Будинок зведений неподалік берега річки Козинки. За законом, безперешкодний доступ до водойми мусить мати кожен громадянин України. Утім, кажуть активісти та представники Державної екологічної інспекції, із цим у населеному пункті виникли величезні проблеми.

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І Порошенко там далеко не єдиний порушник. На берегах річки Козинки розташовані десятки елітних маєтків. Тому у місцевої влади громада вимагає неухильно дотримуватися закону й вжити рішучих заходів.

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Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Романюка.

Активіст вимагає безперешкодного доступу до берега водойми

За металевими воротами і високим парканом — берег річки Козинка. За законом, наголошує активіст і ветеран війни Олександр Швецов, кожен українець має законне право на безперешкодний доступ до водойм. От тільки реальність, визнає він, часто зовсім інакша. Все, на що можна претендувати у цій частині селища Козин — це невеличкий пожежний проїзд між парканами елітних садиб.

Олександр Швецов, ветеран війни та активіст: «Паркан тут розміщений не просто до води. Він заходить у воду на метри два! Тобто щоб пройти — треба фактично проплисти, аби потрапити на берег… Та й то ви туди не потрапите».

Олександр Швецов / © ТСН

Із незаконною забудовою на берегах Олександр бореться вже кілька років. Починав із рідного Житомира, де разом із екоінспекцією зафіксував сотні порушень водного кодексу.

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Нині Олександр активно бореться за відкриті береги вже на Київщині. Чоловік нарікає: у більшості передмість столиці проходи до води заблоковані елітними маєтками. Зокрема, деякі з них належать і тим людям, які самі мали б дбати про суворе дотримання закону.

Олександр Швецов, ветеран війни та активіст: «У коментарях мені почали писати, що там розташований будинок Петра Порошенка. Я дізнався, що він дійсно стоїть на річці Козинка, і також викликав туди екологічну інспекцію».

Оренда ділянки та фіксація порушень з човна

Маєток п’ятого президента України справді розташований у Козині — тут його добре знають місцеві жителі. Розміщений він на трьох із лишком гектарах землі. Але мова йде про іншу ділянку, розміром 0,75 гектара біля самої води. Її Петро Порошенко взяв в оренду на 50 років ще у 2015 році. За документами, стверджує Олександр, жодних глухих парканів тут бути не повинно.

Олександр Швецов, ветеран війни та активіст: «Це не цілісний об’єкт. І жодних дозволів на те, щоб тут стояв паркан, Селищна рада нікому не надавала. Будівництво паркану взагалі не передбачалося — у договорі оренди такого пункту немає».

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Порушення законодавства представники екоінспекції змушені були фіксувати з човна. Після цього активіст подав до Козинської селищної ради офіційне звернення щодо порушення статті 61 Водного кодексу України.

Олександр Швецов, ветеран війни та активіст: «Якщо є таке порушення, я подаю вимогу, щоб вони усунули перешкоди. Селищна рада має всі законні підстави для того, щоб знести всі паркани, які перегороджують прибережну захисну смугу».

Це було кілька тижнів тому. Днями Олександр знову прийшов на прийом до селищного голови.

Активіст каже, що посадовці пояснили затримку тим, що його зверненням наразі опікується юридичний відділ.

Олександр Швецов, ветеран війни та активіст: «Я зайшов у той юридичний відділ — мені відповіли, що нічого подібного їм не доручали. Я знову зайшов до пана Валерія, селищного голови. Він каже: просто почекайте до кінця дня. Розповідав, наче там уже й хвіртку зробили. Мовляв, з’їздіть до паркану Петра Олексійовича, наче там прохід уже є».

Позиція Петра Порошенка та перевірки інших об’єктів

ТСН звернулася з офіційним запитом і до самого Петра Порошенка, аби він розповів про власне бачення ситуації. Утім, відповіді наразі не отримала.

А от Олександру із п’ятим президентом удалося особисто поспілкуватися кілька тижнів тому. Порошенко твердить: паркан на цій території стояв і до нього, а законно чи ні він там розміщений — має вирішувати виключно суд.

Петро Порошенко, п’ятий президент України, народний депутат: «Якщо ви хочете захистити право і закон — звертаються не з кляузами до прокурорів… Якщо ви вважаєте, що ваші права порушено — йдіть до суду, я туди прийду. Але закон не каже мені йти до суду — це сільська рада має прибрати перешкоду».

Олександр визнає: через свою активну громадянську позицію він отримав чимало хейту в соціальних мережах, утім на це не зважає. Разом із екоінспекцією він так само фільмував порушення й у котеджному містечку «Династія», яке стало відомим після розслідування журналістів Bihus.Info і зараз фігурує у кількох кримінальних провадженнях НАБУ та САП (причетними до нього називають високопосадовців із команди чинного президента).

Олександр Швецов, ветеран війни та активіст: «Ми так само з екологічною інспекцією зафіксували там суттєві порушення…».

Аби привернути увагу урядовців до масової забудови берегів водойм по всій країні, Олександр раніше влаштовував одиночний пікет під будівлею Кабінету Міністрів. Чоловік переконаний: для того, щоб питання вирішувалися швидше, має бути створений прецедент.

Олександр Швецов, ветеран війни та активіст: «Якщо одна точка посиплеться — якийсь один паркан, то далі можна буде рухатися далі. І вони самі по собі будуть сипатися!».

Попри обіцянки місцевої влади вирішити питання з парканом біля маєтку Порошенка, вільного доступу до води там немає й досі. У огорожі є хвіртка, але й вона зачинена на замок. Все, що з’явилося з часу першого візиту Олександра сюди — це лише дерев’яний вказівник із написом «прохід до водойми». Тому активіст знову йде до селищної ради.

Олександр Швецов, ветеран війни та активіст: «Кажуть, що до кінця цього робочого дня вони направлять Петру Олексійовичу офіційну вимогу, щоб він демонтував ці паркани протягом 10 днів…».

Чи виконають у селищній раді обіцяне — Олександр не знає. Утім, він готовий і надалі в правовому полі боротися з порушеннями на цьому чи будь-якому іншому березі українських річок.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Порошенко та незаконні паркани: як елітні маєтки в Козині блокують доступ до води

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