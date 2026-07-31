Безпілотник / © tsn.ua

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У Києві ввечері пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги, оголошеної через загрозу атаки російських безпілотників.

Про це повідомили кореспонденти ТСН.

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Ймовірно працює ППО.

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Жителів столиці закликають залишатися в укриттях до офіційного повідомлення про відбій.

Інформація про можливі наслідки атаки, постраждалих чи руйнування станом на цей момент не оприлюднювалася. Дані уточнюються.

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Нагадаємо, у Києві та низці міст від самого ранку оголошували тривогу. Зокрема, у Повітряних силах о 09:00 повідомляли про загрозу балістики. Крім того, у низці регіонів фіксували БпЛА.

Окрім того, у Києві та області лунали вибухи. Міська влада повідомила про роботу сил ППО.

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