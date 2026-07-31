Замах на командира "Хартії": кілер встиг вистрілити двічі

СБУ затримала кілера, який готував замах на командира «Хартії» Ігоря Оболєнського / © СБУ

Реклама

Служба безпеки України запобігла замаху на командира 2-го корпусу НГУ «Хартія» полковника Ігоря Оболєнського. Зловмисником виявився 69-річний мешканець Харкова, якого російські спецслужби хитрощами залучили до співпраці. Ворожі агенти вдавали з себе співробітників української спецслужби.

Про це повідомили в СБУ.

Реклама

Деталі вербування та фейкові докази

Російські куратори поставили пенсіонеру чітке завдання — ліквідувати українського військового командира. Для переконання вони використали зухвалу брехню, заявивши, що Ігор Оболєнський нібито зрадив державу та таємно працює на ворога.

Реклама

Щоб остаточно розвіяти сумніви харків’янина, спецслужби надіслали йому згенероване штучним інтелектом фальшиве зображення. На цій підробленій фотографії командир стояв на площі в Москві, одягнений у футболку з ворожою символікою.

Для виконання цього кривавого завдання російські куратори організували передавання вогнепальної зброї через спеціального кур’єра.

Подробиці нападу та два невдалі постріли

Безпосередньо під час замаху в центрі Харкова 69-річний нападник встиг здійснити два постріли у військового. Обидві спроби виявилися абсолютно невдалими, після чого озброєного стрільця миттєво затримала особиста охорона командира.

Як пише «Суспільне Харків» із посиланням на власні джерела, під час затримання фігурант щиро переконував присутніх, що діяв за безпосередньою вказівкою українських спецслужб. Зловмисник стверджував, що вогнепальну зброю та точну інформацію про місцеперебування жертви він отримав від невідомого чоловіка, який представився чинним співробітником Служби безпеки України.

Реклама

Поліція офіційно підтвердила особу затриманого та розкрила деталі створення фальшивих доказів зради комбрига, які російський куратор використав для введення харків’янина в оману.

Підготовка до злочину та підозра

Наразі українські правоохоронці активно встановлюють особу цього спільника, щоб швидко притягнути його до відповідальності.

Затриманому кілеру вже готується офіційне повідомлення про підозру за двома важкими статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Наразі досудове розслідування у цій справі триває, а слідчі безперервно вживають усіх необхідних комплексних заходів. Головна мета правоохоронців — встановити абсолютно всі обставини цього резонансного злочину для справедливого покарання винних.

Реклама

Попередження для громадян

Представники відомства наголошують, що це далеко не перший випадок подібного підступного вербування. Російські агенти все частіше намагаються використовувати українців наосліп, прикриваючись іменами вітчизняних правоохоронців.

Служба безпеки вкотре закликає всіх громадян зберігати максимальну пильність у цей надзвичайно складний час. Офіційні органи діють виключно в межах чинного законодавства і ніколи не ставлять сумнівних завдань через звичайні месенджери.

Ворог постійно вдосконалює свої методи інформаційного впливу, створюючи різноманітні фейкові сторінки в Інтернеті та соціальних мережах. Саме тому критичне мислення та надзвичайна обережність під час спілкування з невідомими особами буквально рятують життя.

«Якщо до вас звертаються з такими пропозиціями, ви побачили підозрілі предмети або ж отримали інформацію про діяльність російських спецслужб, повідомляйте про це СБУ», — закликають правоохоронці.

Нагадаємо, наразі із затриманими підозрюваними у підготовці замаху на Оболєнського вже проводять усі необхідні процесуальні та слідчі дії. Президент Зеленський повідомив перші подробиці після доповіді Олександра Поклада.

Новини партнерів