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Скористалися більшістю: "Зоря" перемогла "Колос" у матчі-відкритті нового сезону УПЛ
Ковалівці майже весь поєдинок грали у меншості через вилучення Микити Бурди.
"Зоря" перемогла "Колос" у матчі-відкритті сезону української Прем'єр-ліги (УПЛ)-2026/27. Поєдинок стартового туру відбувся на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві та завершився з рахунком 2:0.
Уже на 8-й хвилині зустрічі ковалівці залишилися в меншості — центральний захисник Микита Бурда отримав пряму червону картку за фол останньої надії.
У другому таймі луганці скористалися чисельною перевагою і забили два голи. Спочатку на 70-й хвилині рахунок відкрив Пилип Будківський, у дотик пробивши у дальній кут після передачі з правого флангу від Джордана.
А на 82-й хвилині підопічніі Віктора Скрипника збільшили свою перевагу в рахунку — Федір Задорожний отримав передачу Деяна Попари до правого флангу контратаки, зайшов до штрафного майданчика та низом вразив дальній кут.
Підопічні Руслана Костишина нічим відповісти не зуміли — "Зоря" впевнено довела справу до перемоги.
Огляд матчу "Зоря" — "Колос"
Буде додано незабаром.
У другому турі УПЛ "Зоря" 9 серпня зустрінеться з "Кривбасом", а "Колос" 8 серпня протистоятиме "Чорноморцю".
Раніше повідомлялося, що в УПЛ затвердили новий ліміт на легіонерів.