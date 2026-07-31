ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
1 хв

Скористалися більшістю: "Зоря" перемогла "Колос" у матчі-відкритті нового сезону УПЛ

Ковалівці майже весь поєдинок грали у меншості через вилучення Микити Бурди.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
"Зоря" — "Колос"

"Зоря" — "Колос" / © ФК Зоря

"Зоря" перемогла "Колос" у матчі-відкритті сезону української Прем'єр-ліги (УПЛ)-2026/27. Поєдинок стартового туру відбувся на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві та завершився з рахунком 2:0.

Уже на 8-й хвилині зустрічі ковалівці залишилися в меншості — центральний захисник Микита Бурда отримав пряму червону картку за фол останньої надії.

У другому таймі луганці скористалися чисельною перевагою і забили два голи. Спочатку на 70-й хвилині рахунок відкрив Пилип Будківський, у дотик пробивши у дальній кут після передачі з правого флангу від Джордана.

А на 82-й хвилині підопічніі Віктора Скрипника збільшили свою перевагу в рахунку — Федір Задорожний отримав передачу Деяна Попари до правого флангу контратаки, зайшов до штрафного майданчика та низом вразив дальній кут.

Підопічні Руслана Костишина нічим відповісти не зуміли — "Зоря" впевнено довела справу до перемоги.

Огляд матчу "Зоря" — "Колос"

Буде додано незабаром.

У другому турі УПЛ "Зоря" 9 серпня зустрінеться з "Кривбасом", а "Колос" 8 серпня протистоятиме "Чорноморцю".

Раніше повідомлялося, що в УПЛ затвердили новий ліміт на легіонерів.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
41
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie