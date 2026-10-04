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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
492
Час на прочитання
3 хв

«Розстріляють зі зв’язаними руками»: Портников відповів нардепам, які закликають до мирного діалогу з РФ

Портников жорстко розкритикував заклики до перемовин з РФ та пояснив, чому заклики нардепів до переговорів з Росією є політичним самогубством.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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"Розстріляють Гончаренка і Гетманцева": Портников прокоментував ідею переговорів з РФ

«Розстріляють Гончаренка і Гетманцева»: Портников прокоментував ідею переговорів з РФ / © ТСН.ua

Росії і Путіну не потрібні переговори. І якщо російські війська зайдуть до Києва, то розстріляють в тому числі і нардепів Олексія Гончаренка і Данила Гетманцева, які нещодавно висловилися за пошук мирного діалогу з РФ.

Про це заявив журналіст і політолог Віталій Портников, передає «Еспресо».

Путін не довіряє нікому з українців

Портников переконаний, що Путін не довіряє жодним українцям: ані тим, хто голосував за Ющенка, ані за Януковича, Порошенка чи Зеленського.

«Вони розстріляють Гончаренка і Гетманцева, якщо візьмуть Київ, разом, зі зв’язаними руками. Виживуть тільки реальні співробітники ФСБ і Служби зовнішньої розвідки РФ у нашій владі. Я не сумніваюся, що таких високопоставлених офіцерів у нас достатньо», — заявив він.

Як приклад політолог згадав колаборанта Андрія Деркача, який тепер будує політичну кар’єру в РФ. На думку Портникова, якби росіяни захопили Київ, Деркача привітали б, вручили нагороду, і він поїхав би працювати до Москви.

«Для всіх інших ці двері зачинені. Відкриті тільки одні двері — в пекло. І для вас, і для мене, і для Гончаренка, і для Гетманцева, і для Зеленського, і для Порошенка, і для Тимошенка. В пекло. Ніяких перспектив української еліти в разі програшу немає. Але немає перспективи й українського народу також. Нульові перспективи. Виженуть, пограбують, знищать», — додав Портников.

На його думку, Москва може розглядати українців, як демографічний ресурс для заселення Сибіру і Далекого Сходу на противагу китайцям.

Існування незалежної України і Білорусі є небезпечним для РФ, вважає Портников

Експерт наголошує, що у Кремлі існування українського й білоруського народів, навіть не держав, вважають загрозою її національній безпеці.

«Не Путін це вигадав. Це можна прочитати в брошурі Солженіцина „Як нам облаштувати Росію“. Це маніфест, якого вони всі дотримуються з тих років. Вони вирішили скасувати Україну як факт. І Білорусь, до речі», — зазначив він.

Політолог нагадав, що колись Лукашенко запитав Путіна про можливість реального об’єднання РФ і Білорусі. Російський диктатор тоді нібито відповів: «приєднуйтеся до Росії областями».

«Ми всі підсміювалися, мовляв, Путін нічого не розуміє. Якими областями? Це ж Білорусь. До того моменту, поки він не почав областями приєднувати Україну», — сказав Портников.

«Українці вичерпали свій кредит довіри у російського народу як нація. У 91-му році вичерпали, а потім це підтвердили», —додав він.

На думку Портникова, Гончаренко та інші політики, які говорять про переговори, не розуміють, як мислить пересічний росіянин.

«Вони не розуміють Путіна. Вони не розуміють монтажника з Нижнього Тагілу. Вони не розуміють, що вони завдали йому смертельної образи. Для росіян смертельна образа — це те, що не можна викупити за столом переговорів, а можна лише відповісти життям і здоров’ям. І вони (росіяни — Ред.) це роблять», — наголошує Портников.

Хто закликає домовлятися з Росією і що відповів Зеленський

Нагадаємо, днями нардеп Олексій Гончаренко зробив низку гучних заяв, закликавши починати переговори з Росією.

Нардеп від «Слуги народу» Данило Гетманцев також заговорив про мир, проте з економічним підтекстом, говорячи про важкий економічний прогноз для України. Також він згадав про соціолонію, що «більшість людей підтримують перемовини і мир на важких умовах, але таких, які забезпечать припинення війни назавжди…»

До них приєднався міський голова Харкова Ігор Терехов, який розкритикував так звану «партію війни» і заявив, що бажання миру не потребує виправдань.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський жорстко відповів політикам, які закликають до переговорів з РФ.

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