Ектор Хіменес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

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Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво показав свій будинок у Канаді, в якому не був п’ять років.

Кулінару довелося виїхати з України у справах. Зокрема, знаменитість прибув до Канади, де колись жив. Ектор Хіменес-Браво навідався до свого будинку. У домівці шеф-кухар вже не був п’ять років. Тож знаменитість охопили спогади про його життя там.

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«Я знову тут. У своєму будинку, в якому не був п’ять років. Знаєте, дуже особливе відчуття — повернутися в місце, з яким пов’язано стільки спогадів», — ділиться кулінар.

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Будинок Ектора Хіменеса-Браво в Канаді / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Разом із тим під час своєї подорожі зірка зустрівся з близькими йому людьми — рідними, друзями, сусідами. Також кулінар бачив чимало українців, які адаптувались до життя в Канаді. Шеф-кухар був здивований, наскільки українська реальність через ворожі дії Росії відрізняється.

«Я не пропустив жодного світанку та заходу сонця біля свого будинку. Просто сидів, дивився на небо, дихав і цінував кожну хвилину. Бо коли живеш в Україні сьогодні, починаєш зовсім інакше ставитися до таких, здавалося б, звичайних моментів», — ділиться кулінар.

Ектор Хіменес-Браво говорить, що, звичайно, йому було приємно знову опинитися в Канаді і відчути ностальгію. Проте все ж таки кулінар з нетерпінням чекав на повернення до України, яку він називає своїм домом.

Ектор Хіменес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

«Канада назавжди залишиться важливою частиною моєї історії. Я вдячний цій країні за можливості, за людей, яких вона мені подарувала, і за той шлях, який тут розпочався. Але моє життя сьогодні — в Україні. Тут мої колеги, мої діти, мої люди. Тут моє серце, моя душа і мій справжній дім», — підсумував кулінар.

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