Які декоративні кущі цвістимуть від весни до глибокої осені: їх можна встигнути посадити до морозів

Які декоративні кущі посадити восени / © Pixabay

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Щоб сад залишався квітучим майже весь сезон, необов’язково висаджувати десятки різних рослин. Достатньо правильно підібрати кілька декоративних кущів із різними термінами цвітіння. Поки одні завершують цвітіння, інші тільки випускають бутони, тому клумба не втрачає яскравості від весни до осені. Однак садити декоративні кущі необхідно до промерзання землі.

Раніше ми писали, які квіти треба захистити від перших заморозків.

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Форзиція та вейгела — відкривають сезон

Першою сад прикрашає форзиція. Її яскраво-жовті квіти з’являються дуже рано навесні, ще до того, як кущ повністю вкриється листям. Це один із найефектніших способів додати кольору саду після зими.

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Наступною естафету може підхопити вейгела. Вона цвіте наприкінці весни — на початку літа, утворюючи численні трубчасті квіти рожевого, червоного, білого або пурпурового відтінку. Вейгела невибаглива, добре росте на сонці або в легкій півтіні.

Саме ці два кущі добре працюють як основа весняної композиції: форзиція починає сезон, а вейгела продовжує його.

Спірея та будлея — цвітіння влітку

Для літнього саду варто звернути увагу на спірею японську. Вона формує численні суцвіття влітку, а завдяки компактним сортам підходить навіть для невеликих ділянок.

Ще ефектніший варіант — будлея, яку недарма називають кущем метеликів. Її видовжені суцвіття з’являються влітку й можуть прикрашати рослину до початку осені. Будлея найкраще цвіте на сонячній ділянці.

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Є сорти, які особливо добре підходять для невеликого саду, тому перед купівлею варто подивитися на максимальний розмір дорослої рослини.

Гортензія — головна прикраса кінця літа й осені

Якщо хочеться, щоб сад залишався декоративним тоді, коли більшість весняних кущів уже відцвіла, посадіть гортензію. Її великі суцвіття зберігають декоративність у другій половині літа й восени, поступово змінюючи відтінок у міру старіння квіток.

Для осіннього садіння особливо зручно купувати рослини із закритою кореневою системою. Гортензії можна висаджувати навесні або восени, якщо ґрунт не промерз і не перезволожений. Після садіння кущ потрібно добре полити, а землю навколо замульчувати.

Як правильно садити кущі й доглядати за ними

Садити декоративні кущі восени потрібно завчасно, поки земля ще придатна для роботи. Після посадки рослини варто добре полити, а пристовбурну ділянку замульчувати. Молоді кущі до зими мають встигнути адаптуватися, тому затягувати з садінням до стійких морозів не варто.

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Ще один важливий момент — обрізання. Вейгелу зазвичай обрізають після цвітіння, тоді як будлею та деякі інші рослини обрізають навесні, оскільки вони формують квіти на нових пагонах.

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