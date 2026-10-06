Новий «Ухань»?: США закликали РФ розкрити правду про витік чуми в Іркутську

Рубіо закликав Росію надати більше даних про іркутську чуму / © Associated Press

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Державний секретар США Марко Рубіо звернувся до Росії із закликом надати країнам світу більше інформації про виявлену в Іркутській області чуму.

Про це очільник Держдепу сказав на пресконференції.

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За його словами, інформація про те, що хтось заразився якоюсь хворобою в лаборатії, звісно, викликає занепокоєння, з огляду на аналогію подій в Ухані на початку пандемії ковіду.

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«Кілька відомств — не лише у Сполучених Штатах, а й на міжнародному рівні — спостерігають за цим. Ми закликаємо Росію бути „прозорою“ та надати світові більше інформації, щоб кожен міг відреагувати належним чином. Я вважаю, що Росія, очевидно, повинна ділитися більшою кількістю інформації зі світом», — сказав Рубіо журналістам у вівторок.

Держесекретар пояснив, що наразі не може дати відповідь про те, як відбулося зараження, оскільки поки що інформації у США недостатньо. За його словами, Вашингтон наразі володіє лише тими даними, які офіційно надала РФ.

Рубіо заявив, що США можуть вжити «заходів», щоб допомогти Росії, якщо ситуація виявиться серйознішою, ніж досі визнавалося, але їм потрібно знати більше, перш ніж вони зможуть втрутитися.

Також держсекретар вислови побоювання щодо можливого поширення хвороби — принаймні всередині Росії.

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«Можливо, там нічого не має, а можливо, все набагато серйозніше, ніж всі думали. Тому чим більше ми зможемо дізнатися про те, що сталося, тим краще ми всі зможемо реагувати», — додав Рубіо.

Чума в Росії: останні новини

Раніше стало відомо, що 25 вересня 28-річна працівниця науково-дослідного інституту з боротьби з чумою в Іркутській області Дар’я Шипілова розбила пробірку, яка містила збудник легеневої чуми. Жінку госпіталізували, проте згодом вона померла.

Після виявлення інфекції майже 200 людей, які могли контактувати з нею, взяли під медичний нагляд. Загострення ситуації в Іркутській області аналітики вже порівнюють із першими днями спалаху коронавірусу в китайському Ухані, коли влада так само намагалася замовчати масштаби епідемії.

Своєю чергою, Кремль відреагував і поспішив заспокоїти росіян.

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