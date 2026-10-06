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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
149
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1 хв

Зуби замість асфальту: "ремонт" дороги у Кам’янському шокував містян (фото)

У Кам’янському мешканці залатали яму зубними зліпками.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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У Кам’янському яму засипали зубними зліпками

У Кам’янському яму засипали зубними зліпками / © соцмережі

У Кам’янському місцеві жителі знайшли вкрай нестандартний спосіб боротьби з аварійними ділянками на дорогах. Проїжджу частину на вулиці 8 Березня оригінально «відремонтували», засипавши глибоку вибоїну медичними матеріалами.

Про це повідомляє Kamenskoe.city.

Щоб засипати яму, люди використали гіпсові зліпки зубів із зуботехнічних лабораторій. У соцмережах такий креатив швидко стали обговорювати й жартувати про «голлівудську усмішку» дороги.

Водночас фахівці зазначають, що подібне покриття є вкрай недовговічним. Стоматологічний гіпс розрахований на інші навантаження: він крихкий та руйнується під дією вологи й важкого транспорту. Під час перших опадів або під колесами автомобілів матеріал швидко перетвориться на пил і бруд.

У Кам’янському яму на дорозі засипали зубними зліпками / © соцмережі

У Кам’янському яму на дорозі засипали зубними зліпками / © соцмережі

Окрім короткочасного ефекту, такий «ремонт» створює додаткові ризики для водіїв. Гострі уламки гіпсу можуть пошкодити шини, а утворена від дощу біла кашка робить покриття на цій ділянці слизьким, тому водіям радять бути обережними.

У Кам’янському яму на дорозі засипали зубними зліпками / © соцмережі

У Кам’янському яму на дорозі засипали зубними зліпками / © соцмережі

Нагадаємо, у місті Ковелі Волинської області чоловік із сокирою напав на людей у гіпермаркеті «Епіцентр».

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