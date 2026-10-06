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Зуби замість асфальту: "ремонт" дороги у Кам’янському шокував містян (фото)
У Кам’янському мешканці залатали яму зубними зліпками.
У Кам’янському місцеві жителі знайшли вкрай нестандартний спосіб боротьби з аварійними ділянками на дорогах. Проїжджу частину на вулиці 8 Березня оригінально «відремонтували», засипавши глибоку вибоїну медичними матеріалами.
Про це повідомляє Kamenskoe.city.
Щоб засипати яму, люди використали гіпсові зліпки зубів із зуботехнічних лабораторій. У соцмережах такий креатив швидко стали обговорювати й жартувати про «голлівудську усмішку» дороги.
Водночас фахівці зазначають, що подібне покриття є вкрай недовговічним. Стоматологічний гіпс розрахований на інші навантаження: він крихкий та руйнується під дією вологи й важкого транспорту. Під час перших опадів або під колесами автомобілів матеріал швидко перетвориться на пил і бруд.
Окрім короткочасного ефекту, такий «ремонт» створює додаткові ризики для водіїв. Гострі уламки гіпсу можуть пошкодити шини, а утворена від дощу біла кашка робить покриття на цій ділянці слизьким, тому водіям радять бути обережними.
Нагадаємо, у місті Ковелі Волинської області чоловік із сокирою напав на людей у гіпермаркеті «Епіцентр».