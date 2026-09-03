Сучасна блефаропластика: чому більше не потрібно "забирати зайве" / © Credits

Реклама

Блефаропластика давно перестала бути операцією за принципом «відрізати зайве та натягнути шкіру». Саме надмірно скоригований, неприродний погляд, який легко видає втручання, сьогодні вважається одним із головних недоліків такої хірургії, про це розповіло видання NewBeauty. Як пояснює пластичний хірург Джеффрі Вайз, сучасний підхід значно індивідуальніший, бо лікар працює не проти анатомії людини, а разом із нею та зберігаж природну форму очей.

Не «нові очі», а відпочилий погляд

Пацієнти рідко приходять із проханням про конкретну операцію. Частіше вони просто помічають, що мають втомлений, сумний чи навіть сердитий вигляд. І вже після детальної оцінки лікар визначає, що саме може допомогти, наприклад, корекція верхніх повік, нижня блефаропластика чи їхнє поєднання.

Реклама

При цьому вік не є головним критерієм. Значно важливіше те, які зміни справді присутні, на кшталт, надлишок шкіри, жирові «мішки», зморшки чи втрата об’єму.

Реклама

Темні кола, набряклість, жирові мішки та западини під очима часто сприймаються як одна проблема, хоча насправді це абсолютно різні стани. І саме тут починається головна перевага сучасної блефаропластики, бо кожну проблему намагаються вирішувати окремо.

Наприклад, справжні жирові мішки іноді потребують видалення жиру, тоді як за западин його, навпаки, можуть переміщувати чи додавати. Пігментація може краще піддаватися косметологічним методам, а втрата пружності шкіри — її делікатному ущільненню чи консервативному видаленню надлишку.

Головне правило — не забрати занадто багато

Саме надмірне видалення тканин свого часу стало причиною появи характерного «хірургічного» погляду. Якщо забрати надто багато жиру, зона під очима може стати запалою, а сама форма очей — змінитися.

Тому сучасний підхід дедалі частіше передбачає збереження та перерозподіл об’єму, а не його бездумне видалення. Робота з жировою тканиною стає одним із ключових моментів операції, бо комусь її потрібно прибрати, комусь перемістити, а комусь краще взагалі залишити.

Реклама

Саме правильний баланс допомагає створити плавний перехід від нижньої повіки до щоки, без різкої западини та ефекту «прооперованого» обличчя.

Техніка залежить від віку

Сучасна блефаропластика не має універсального сценарію. У пацієнтів у 30–40 років, коли шкіра ще має достатню пружність, у деяких випадках можна використовувати менш інвазивні методики. Наприклад, нижню повіку іноді коригують через внутрішню поверхню повіки, без зовнішнього розрізу.

З віком, коли надлишок шкіри стає вираженішим, може знадобитися комплексніша корекція. Проте принцип залишається тим самим, а саме, не застосовувати одну техніку до всіх, а підбирати її під конкретну анатомію.

Відновлення

Після операції варто закласти приблизно два тижні на відновлення та тимчасово відмовитися від інтенсивних фізичних навантажень. У цей період важливі сон із піднятою головою та холодові компреси, які допомагають контролювати набряк.

Реклама

Також під час загоєння може виникати сухість очей, тому лікар може рекомендувати зволожувальні краплі чи спеціальну мазь.

Новини партнерів

Новини партнерів