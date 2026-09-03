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Черный дым окутал известный курортный город РФ: там раздаются взрывы, атакован порт — первые кадры
По словам очевидцев, в разных районах раздались взрывы и выстрелы, а потом над портом поднялся густой черный дым. Официальной реакции от российских властей нет.
В курортном Сочи в РФ раздались взрывы. Скорее всего, атакован порт. По предварительным данным мониторинговых каналов, горит ЗРГК «Панцирь-С1».
Видео последствий атаки по Сочи распространяют очевидцы в Сети.
На кадрах видно, как над портом поднимается густой черный дым. По словам очевидцев, перед этим в разных районах были слышны взрывы и выстрелы — вероятно, российские военные пытались сбить воздушные цели.
Последствия атаки видны в нескольких сотнях метров от места происшествия. Судя по обнародованным кадрам, прогремели по меньшей мере два взрыва.
Мониторинговые каналы сообщали, что над городом летали беспилотники. Впрочем, по данным OSINT-аналитиков, порт атаковали безэкипажные катера.
По состоянию на 10:35 реакции российских властей или военных нет.
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