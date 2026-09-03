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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Королева Мэри приехала на церемонию в стильной блузке и интересных туфлях

Королева Мэри вернулась к работе после летних каникул.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Мэри

Королева Мэри / © Getty Images

Вчера Ее ВЕличество вручила Датскую бизнес-премию 2026 года на церемонии вручения наград Датской торговой палаты в торговом центре Bella Center в Копенгагене.

На мероприятие королева Мэри приехала в блузке из атласа с бантом от Lanvin, маки-юбке, которую сочетала с туфлями-лодочками Gianvito Rossi с интересными бежевыми вставками и кожаным поясом на талии от Сeline.

Королева Мэри / © Getty Images

Королева Мэри / © Getty Images

Лук королевы Мэри получился стильный и дополнила она его сдержанными аксессуарами – серьгами-гвоздиками с бриллиантами и золотой подвеской на шее от Louise Grønlykke. Волосы королевы были распущены и на лице макияж в теплых оттенках.

Королева Мэри / © Getty Images

Королева Мэри / © Getty Images

Известно, что королева встретилась с компаниями, которые по-своему работают над решениями некоторых проблем, стоящих перед Данией. Ее Величество посетила, среди прочего, ряд стендов компаний, где были представлены конкретные изобретения в области квантовых технологий, оборонных технологий и биотехнологий.

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