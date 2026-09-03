Российские атаки обесточили 5 областей Украины: где нет света

Российская атака на энергетику Украины / © ТСН.ua

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Из-за очередных атак российских войск на энергетические объекты Украины утром 3 сентября зафиксированы новые обесточения в пяти областях. Энергетики работают над восстановлением питания и призывают граждан бережно потреблять электроэнергию в час пик.

Об этом сообщило НЭК «Укрэнерго».

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Из-за атак дронов на энергетическую инфраструктуру, а также артиллерийских обстрелов прифронтовых территорий, утром без электроснабжения остаются жители в Киевской, Черниговской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

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Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем абонентам.

В Одесской области после вчерашней атаки электроснабжение удалось вернуть всем потребителям. В то же время в регионе действуют временные сетевые ограничения, чтобы не допустить перегрузки поврежденного оборудования.

В «Укрэнерго» призывают перенести самое активное потребление электроэнергии на часы, когда промышленные солнечные электростанции работают наиболее эффективно — с 10:00 до 16:00. В вечерний период, с 18:00 до 22:00, потребителей просят по возможности не включать мощные электроприборы.

Напомним, 1 сентября на пресс-конференции в Бишкеке президент России Владимир Путин подтвердил приказ наносить масштабные удары по украинской энергетике и назвал переговоры по Украине «замороженными», хотя отметил, что контакты со спецслужбами США продолжаются.

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