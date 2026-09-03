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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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"Они потратили всю тумбочку": эксперт рассказал, что России приходится печатать деньги

РФ исчерпала накопившиеся финансовые резервы и вынуждена включать печатный станок для покрытия расходов на войну против Украины.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Сергей Фурса

Сергей Фурса / © из соцсетей

России приходится печатать деньги, потому что страна-агрессор больше не может покрывать расходы на войну только за счет накопленных ранее финансовых резервов.

Об этом в интервью для Новости. Live рассказал экономист Сергей Фурса, комментируя состояние российской экономики.

По словам эксперта, теперь дополнительный выпуск денег в РФ ужесточает инфляционное давление.

«Уже не работает тот механизм, который был в первые три года войны, когда они доставали деньги из тумбочки и отправляли их на войну. Они израсходовали всю тумбочку, и им нужно печатать», — сказал он.

В то же время дефицит горючего, из-за которого у России возникают очереди на заправках, Фурса не считает значительным ударом по экономике страны. Основные проблемы создает удорожание бензина, влияющее на инфляцию.

Напомним, современная война окончательно перешла в формат взаимного экономического истощения, где украинские удары по российской инфраструктуре наносят врагу колоссальный и ощутимый ущерб.

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