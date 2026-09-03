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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия не собирается останавливаться: Зеленский сделал тревожное заявление об атаках

Президент предупредил, что путинская армия продолжит бить по Украине реактивными дронами.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Россия не планирует понижать темпы атак по Украине реактивными беспилотниками. Что больше — российские войска готовятся и дальше применять тактику террора дронами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

«Во многих городах и общинах тревога практически не утихает из-за угрозы российских реактивных дронов. Враг не ходил в отпуска — россияне нашли новую эскалацию и не планируют сбавлять ее обороты», — предупредил глава государства.

Он отметил необходимость «реагирования и противодействия» российским угрозам. Зеленский заявил о необходимости ускорить развитие европейского производства средств защиты — прежде всего ПВО — антиракетного и антидронового.

По словам Зеленского, у Европы есть все возможности стать самодостаточной и сильной в сфере безопасности, ведь за последние годы для этого уже сделано немало.

«Только такой она может защитить себя и свой образ жизни. Каждый день работаем с партнерами над новыми оборонными пакетами», — добавил президент.

Напомним, The Washington Post пишет о том, что Россия засыпает Украину реактивными дронами, которые летают почти вдвое быстрее предыдущих моделей. Массированными атаками Москва хочет истощить украинскую противовоздушную оборону. К слову, только за четыре дня из почти 1500 запущенных БпЛА около 800 были именно реактивными.

Глава ОП Кирилл Буданов считает, что Россия может продолжать тактику «шахидного террора» как минимум до выборов в Госдуму РФ, которые запланированы на 18–20 сентября.

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