Крупнейшие учения со времен Второй мировой: Финляндия тренирует граждан на случай нападения Путина

Люди заходят в укрытие во время учений по гражданской обороне в Финляндии / © Associated Press

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Финляндия проводит крупнейшие в Европе со времен Второй мировой войны учения по гражданской обороне из-за российской угрозы. Тысячи граждан тренируются выживать в подземных бункерах в случае кибератак на критическую инфраструктуру и угрозы ракетных ударов.

Об этом говорится в статье Daily Mail.

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Учения по гражданской обороне в Финляндии — детали

В выдолбленном в скале хранилище гражданской обороны, оборудованном дверью, способной выдержать ядерную или биологическую атаку, два финских срочника в защитных костюмах и респираторных масках проверяют уровень радиации. Они участвуют в масштабных учениях, во время которых пещеру готовят как укрытие тысяч людей.

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В помещении, которое обычно служит спортивным залом, сотни участников проводят ночь на раскладных кроватях. В общей сложности более 2000 человек, среди которых волонтеры и студенты, присоединились к крупнейшим в Европе учениям по гражданской обороне с момента завершения Второй мировой войны.

По легенде учений, критическая инфраструктура финского города Куопио испытала масштабные кибератаки. Поэтому были нарушены электро- и водоснабжение, а параллельно сохраняется угроза ракетных ударов со стороны соседней России.

Главная цель таких тренировок — подготовить местные власти и население к правильным действиям в случае реального нападения.

Люди в укрытии в Финляндии во время учений по гражданской обороне / © Associated Press

Подготовка Финляндии к нападению РФ

В то же время, даже подземные бункеры и укрытия, способные обеспечить защиту от ракетных ударов, не могут полностью обезопасить страну от диверсионной и дестабилизационной кампании, которую, по словам западных чиновников, Россия ведет в разных странах Европы. Среди таких угроз — поджоги, атаки на водоснабжение и электростанции, а также использование дронов для диверсий в воздушном пространстве Евросоюза.

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Полковник финской армии в отставке Аско Мухонен отмечает, что обороноспособность страны зависит не только от военнослужащих, но и от «менталитета» рядовых финнов, готовых брать ответственность за безопасность своего государства.

Мухонен, являвшийся организатором учений в Куопио, объяснил, что в значительной степени такая готовность страны связана с системой военного призыва. Ее в Финляндии не отменили даже после распада Советского Союза.

В то же время, по словам полковника в отставке, Финляндии следует учитывать опыт Украины и использовать его для усовершенствования собственной системы гражданской защиты.

Самое большое укрытие Куопио рассчитано на 7000 человек. В Украине же в случае ракетной атаки у жителей нередко есть всего несколько минут, чтобы добраться до метро или подземного паркинга. Именно поэтому, подчеркнул Мухонен, людям необходимы укрытия, расположенные на доступном расстоянии и способные обеспечить хотя бы базовую защиту. Они не обязательно должны выдерживать ядерный удар.

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Кибератаки на энергетику Финляндии

Как рассказал гендиректор энергетической компании Savon Voima Юха Рясанен, традиционно самую большую опасность для энергетической инфраструктуры региона Куопио представляют сильные снегопады, штормы и другие неблагоприятные погодные явления. Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину и решения компании отказаться от закупки российского биотоплива сеть начала испытывать значительно большее количество кибератак.

Кроме того, в прошлом году инженеры обнаружили не менее 10 наклеек на особо уязвимых участках энергетической сети. Аналогичные находки фиксировали и другие финские энергетические компании, однако установить происхождение наклеек им не удалось.

«Если бы в этом месте произошел взрыв, он мог бы разрушить целую дамбу», — сказал Рясанен.

Он также сообщил, что над линиями электропередачи замечали беспилотники, однако определить, кто за ними стоял, не удалось.

По словам гендиректора Savon Voima, полностью обезопасить энергосистему от всех возможных угроз невозможно. Поэтому гражданам важно уметь самостоятельно обеспечивать собственные базовые потребности по меньшей мере в течение 72 часов — в частности, при длительном отключении электроэнергии или загрязнении питьевой воды.

В то же время, Служба безопасности и разведки Финляндии сообщила, что проверяла «широкий спектр наблюдений», однако не выявила никаких обстоятельств, которые могли бы вызвать беспокойство. Там отметили, что с 2022 года из-за изменений в ситуации с безопасностью граждане стали внимательнее относиться к подозрительным явлениям. В частности, они сообщают о светоотражающих наклейках, которые могут быть связаны с проведением землеустройства. Наблюдения за беспилотниками, по данным службы, «в основном объяснялись повседневными явлениями».

Говоря о потенциальных угрозах со стороны Москвы, Мухонен призвал ориентироваться не на заявления российских властей, а на реальные действия: «не верьте тому, что они говорят, но наблюдайте за тем, что они делают».

Напомним, согласно материалу немецкого издания Welt, спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Россия наращивает военный потенциал и инфраструктуру вблизи границы с Финляндией и Норвегией. Эксперты и скандинавские исследования рассматривают это как подготовку Кремля к периоду после войны в Украине и возможному масштабному конфликту с НАТО. По мнению аналитиков, ближайшие три года будут самыми опасными, пока европейские страны Альянса развивают свою обороноспособность.

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