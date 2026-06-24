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Финляндия готовит элиту к войне: как проходят закрытые учения для лидеров государства
В Финляндии проводятся закрытые военные тренировки для политической, бизнес и культурной элиты, где моделируют сценарии войны и кризисных решений. Участники проходят психологически напряженные симуляции с условным вторжением.
На фоне продолжающейся войны России против Украины, которая все сильнее влияет на ситуацию безопасности по всей Европе, в мире стремительно растет интерес к уникальным финским военным учениям. В частности, к тому, как Финляндия готовит элиту страны к войне.
Об этом пишет Bloomberg.
Финляндия готовит элиту к войне
Закрытые тренировки элит Финляндии проводятся исключительно по приглашениям для представителей высшего руководства страны. Главная цель интерактивных курсов — подготовить политическую, бизнесовую и культурную элиту Финляндии к принятию критических решений в условиях реальной военной угрозы.
Во время одного из таких моделирований участники оказались в условиях психологического напряжения из-за вымышленного обострения на границе и слухов о возможном вторжении.
Саре Мелле, в то время занимавшая пост заместителя руководителя отдела розничного банкинга в финском филиале Nordea, пришлось экстренно пересматривать фиктивный бюджет Министерства финансов.
Перед ее командой встала задача оперативно перенаправить средства на закупку оружия, военной техники и финансирования чрезвычайных мер в условиях, когда кризис продолжал углубляться.
Сегодня Сара Мелла является одним из топ-менеджеров Nordea Bank Abp и управляет бизнесом персонального банкинга стоимостью 4,5 миллиарда евро по всему северному региону.
Вспоминая свой опыт участия в военных учениях 2011 года, она рассказала:
«Это было принятие решений под давлением, с ограниченной информацией и огромной ответственностью за правильный выбор».
Участие в тренировке для женщины стало серьезным вызовом, ведь ей никогда не приходилось сталкиваться с таким уровнем ответственности.
Финляндия проводит такие учения, чтобы подготовить лидеров к разработке планов и быстрому реагированию при наиболее критических обстоятельствах. К тренировкам привлекают политиков, ученых, руководителей музеев и военных командиров.
Программа длится от трех до четырех недель. В течение этого времени участники посещают закрытые брифинги, стратегически важные объекты и обычно недоступные для широкой общественности государственные учреждения.
Кроме теоретической части лидеров ждет полное погружение в армейский быт: они живут в казармах, носят военную форму и питаются сухпайками. Слушатели курса также принимают непосредственное участие в военных учениях, которые иногда включают полеты на армейских самолетах в сопровождении истребителей.
Параллельно с подготовкой кадров Финляндия усиливает и техническую защиту своих границ. Стало известно, что пограничная служба страны планирует купить систему противодействия БпЛА стоимостью €44 млн.
В ближайшие годы финны развернут стационарные и мобильные средства наблюдения и глушения дронов, которые впоследствии интегрируют в общую систему силовых ведомств страны.
Угроза вторжения РФ в страны НАТО: последние новости
Напомним, главнокомандующий ВВС Германии генерал-лейтенант Хольгер Нойманн заявил о готовности ФРГ вступить в войну «хоть сегодня ночью» для защиты каждого сантиметра территории НАТО.
Он заверил, что в случае нападения России немецкие войска нанесут сокрушительные воздушные удары по стратегическим объектам РФ, в частности по Калининграду, Кольскому полуострову, Петербургу и акватории Черного моря.
Нойманн руководит программой масштабного перевооружения немецких ВВС для создания «мощнейшей армии» Европы, включающей пополнение запасов систем ПВО Patriot, IRIS-T и Arrow 3.
Генерал подчеркнул, что для Альянса не существует зон с разным уровнем безопасности, поэтому защита балтийских союзников и крайнего севера является абсолютным приоритетом.