Финляндия готовит элиту к войне: как проходят закрытые учения для лидеров государства

Финляндия готовит элиту к войне / © Associated Press

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На фоне продолжающейся войны России против Украины, которая все сильнее влияет на ситуацию безопасности по всей Европе, в мире стремительно растет интерес к уникальным финским военным учениям. В частности, к тому, как Финляндия готовит элиту страны к войне.

Об этом пишет Bloomberg.

Финляндия готовит элиту к войне

Закрытые тренировки элит Финляндии проводятся исключительно по приглашениям для представителей высшего руководства страны. Главная цель интерактивных курсов — подготовить политическую, бизнесовую и культурную элиту Финляндии к принятию критических решений в условиях реальной военной угрозы.

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Во время одного из таких моделирований участники оказались в условиях психологического напряжения из-за вымышленного обострения на границе и слухов о возможном вторжении.

Саре Мелле, в то время занимавшая пост заместителя руководителя отдела розничного банкинга в финском филиале Nordea, пришлось экстренно пересматривать фиктивный бюджет Министерства финансов.

Перед ее командой встала задача оперативно перенаправить средства на закупку оружия, военной техники и финансирования чрезвычайных мер в условиях, когда кризис продолжал углубляться.

Сегодня Сара Мелла является одним из топ-менеджеров Nordea Bank Abp и управляет бизнесом персонального банкинга стоимостью 4,5 миллиарда евро по всему северному региону.

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Вспоминая свой опыт участия в военных учениях 2011 года, она рассказала:

«Это было принятие решений под давлением, с ограниченной информацией и огромной ответственностью за правильный выбор».

Участие в тренировке для женщины стало серьезным вызовом, ведь ей никогда не приходилось сталкиваться с таким уровнем ответственности.

Финляндия проводит такие учения, чтобы подготовить лидеров к разработке планов и быстрому реагированию при наиболее критических обстоятельствах. К тренировкам привлекают политиков, ученых, руководителей музеев и военных командиров.

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Программа длится от трех до четырех недель. В течение этого времени участники посещают закрытые брифинги, стратегически важные объекты и обычно недоступные для широкой общественности государственные учреждения.

Кроме теоретической части лидеров ждет полное погружение в армейский быт: они живут в казармах, носят военную форму и питаются сухпайками. Слушатели курса также принимают непосредственное участие в военных учениях, которые иногда включают полеты на армейских самолетах в сопровождении истребителей.

Параллельно с подготовкой кадров Финляндия усиливает и техническую защиту своих границ. Стало известно, что пограничная служба страны планирует купить систему противодействия БпЛА стоимостью €44 млн.

В ближайшие годы финны развернут стационарные и мобильные средства наблюдения и глушения дронов, которые впоследствии интегрируют в общую систему силовых ведомств страны.

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Угроза вторжения РФ в страны НАТО: последние новости

Напомним, главнокомандующий ВВС Германии генерал-лейтенант Хольгер Нойманн заявил о готовности ФРГ вступить в войну «хоть сегодня ночью» для защиты каждого сантиметра территории НАТО.

Он заверил, что в случае нападения России немецкие войска нанесут сокрушительные воздушные удары по стратегическим объектам РФ, в частности по Калининграду, Кольскому полуострову, Петербургу и акватории Черного моря.

Нойманн руководит программой масштабного перевооружения немецких ВВС для создания «мощнейшей армии» Европы, включающей пополнение запасов систем ПВО Patriot, IRIS-T и Arrow 3.

Генерал подчеркнул, что для Альянса не существует зон с разным уровнем безопасности, поэтому защита балтийских союзников и крайнего севера является абсолютным приоритетом.

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