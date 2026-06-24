Известный украинский актер во второй раз стал отцом и показал новорожденного сына

Андрей Клименков

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Известный украинский актер Андрей Клименков во второй раз стал отцом.

Радостную новость артист рассекретил в своем Instagram. Знаменитость объявил, что у него родился второй сын. Малыш появился на свет во вторник, 23 июня, в 11:06. Сына назвали в честь отца. Так что, ему тоже дали имя Андрей.

К слову, Клименков уже показал первое фото новорожденного малыша. В фотоблоге артист опубликовал черно-белый снимок, на котором держит руками маленькую ножку.

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«Сегодня (23 июня — прим. ред.) в 11:06 впервые увидел свет Андрей Анадрьевич Клименков. Поздравляем в семье, сын», — поделился радостной новостью артист.

Андрей Клименков стал отцом во второй раз

Между тем, подписчики актера, среди которых немало звезд, активно поздравляли его с пополнением в семье. Артисту в комментариях писали теплые слова с пожеланиями.

Поздравляю! Желаю расти здоровым и под мирным небом!

Поздравляю! Здоровья и оберега вам всем!

Поздравляю вашу семью с пополнением! Счастье и здоровье маленькому Андрюшке!

Отметим, Андрей Клименков состоит в браке с супругой Верой. Пара воспитывает двоих детей. Первенец супругов Даниил появился на свет в январе 2023 года. В июне 2026-го у пары родился второй сын Андрей.

Напомним, недавно блогер Игорь Пустовит в третий раз стал отцом. Новая избранница звезды Сети родила ему дочь.

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