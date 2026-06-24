Загадочные смерти в полку "Скеля": за дело взялось ДБР

Полк "Скала"

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В штурмовом полку «Скеля» разгорелся скандал. Государственное бюро расследований приступило к проверке информации о возможных противоправных действиях в отношении военнослужащих.

Об этом говорится на официальной странице.

«Государственное бюро расследований системно реагирует на информацию о возможных нарушениях прав военнослужащих и злоупотреблении служебным положением в военных формированиях. Каждое такое уведомление подлежит тщательной проверке в пределах действующего законодательства. Сотрудники ДБР начали досудебное расследование по фактам, обнародованным в средствах массовой информации о возможных неправомерных действиях в отношении военнослужащих штурмового полка Скала», — заявили в пресс-службе ГБР.

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По предварительным данным, речь идет о правонарушениях, зафиксированных журналистами. В частности, в материалах СМИ сообщалось о вероятном применении физического насилия, систематическом превышении служебных полномочий и других грубых нарушениях со стороны отдельных должностных лиц штурмового полка.

Следователи ГБР внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. Дело квалифицировали по статье, предусматривающей суровое наказание для военных чинов.

«В целях проверки изложенных сведений следователи ДБР внесли соответствующие данные в Единый реестр досудебных расследований по части пятой статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины. Это превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия», — отметили в ведомстве.

В настоящее время в военной части работает группа следователей. Правоохранители собирают доказательную базу, опрашивают свидетелей и изучают внутреннюю документацию подразделения, чтобы докопаться до правды.

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«В настоящее время проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление объективной картины событий, проверку подлинности обнародованных фактов, а также выяснение всех обстоятельств, изложенных в журналистском материале. По результатам расследования будет дана надлежащая правовая оценка действиям всех лиц, причастность которых к возможным правонарушениям будет установлена», — подытожили представители ГБР, добавив, что досудебное расследование продолжается.

Полк «Скеля» — последние новости

Напомним, в 425-м отдельном штурмовом полку «Скеля» с конца 2025 по весну 2026 года произошло по меньшей мере 26 небоевых смертей. Среди основных причин — пневмония, сердечно-сосудистые заболевания и другие болезни, развившиеся вскоре после мобилизации. Родственники некоторых погибших заявляют о возможном ненадлежащем медицинском обеспечении и применении насилия в отношении новобранцев.

В полку “Скеля” эти обвинения в основном отвергают. Следствие расследует частные случаи. По словам начальника группы гражданско-военного сотрудничества Андрея Сурая, по двум случаям продолжается следствие, один подозреваемый находится под стражей. Он отрицал системность нарушений и поставил под сомнение некоторые показания, в частности, относительно самоубийств. В полку отметили сотрудничество со следствием.

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