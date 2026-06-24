Загадкові смерті в полку "Скеля": за справу взялося ДБР

Полк "Скеля"

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В штурмовому полку «Скеля» розгорівся скандал. Державне бюро розслідувань розпочало перевірку інформації щодо можливих протиправних дій стосовно військовослужбовців.

Про це йдеться на офіційній сторінці.

«Державне бюро розслідувань системно реагує на інформацію про можливі порушення прав військовослужбовців та зловживання службовим становищем у військових формуваннях. Кожне таке повідомлення підлягає ретельній перевірці в межах чинного законодавства. Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактами, оприлюдненими у засобах масової інформації щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку Скеля», — заявили у пресслужбі ДБР.

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За попередніми даними, йдеться про правопорушення, які зафіксували журналісти. Зокрема, у матеріалах ЗМІ повідомлялося про ймовірне застосування фізичного насильства, систематичне перевищення службових повноважень та інші грубі порушення з боку окремих посадових осіб штурмового полку.

Слідчі ДБР внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Справу кваліфікували за статтею, яка передбачає суворе покарання для військових чинів.

«З метою перевірки викладених відомостей слідчі ДБР внесли відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною п’ятою статті 426-1 Кримінального кодексу України. Це перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки», — наголосили у відомстві.

Наразі у військовій частині працює група слідчих. Правоохоронці збирають доказову базу, опитують свідків та вивчають внутрішню документацію підрозділу, аби докопатися до правди.

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«Наразі проводиться комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення об’єктивної картини подій, перевірку достовірності оприлюднених фактів, а також з’ясування всіх обставин, викладених у журналістському матеріалі. За результатами розслідування буде надано належну правову оцінку діям усіх осіб, причетність яких до можливих правопорушень буде встановлено», — підсумували представники ДБР, додавши, що досудове розслідування наразі триває.

Полк «Скеля» — останні новини

Нагадаємо, у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» з кінця 2025 до весни 2026 року сталося щонайменше 26 небойових смертей. Серед основних причин — пневмонія, серцево-судинні захворювання та інші хвороби, що розвинулися невдовзі після мобілізації. Родичі деяких загиблих заявляють про можливе неналежне медичне забезпечення та застосування насильства щодо новобранців. У полку ці звинувачення переважно відкидають. Слідство розслідує окремі випадки.

Однак, у «Скелі» відреагували на журналістське розслідування. Начальник групи цивільно-військового співробітництва Андрій Сурай заявив, що по двох випадках триває слідство, один підозрюваний перебуває під вартою. Він заперечив системність порушень і поставив під сумнів деякі свідчення, зокрема щодо самогубств. У полку наголосили на співпраці зі слідством.

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