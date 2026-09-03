Больше не нужно покупать: сохраните семена этих 6 популярных цветов и выращивайте их снова бесплатно

Настурция / © ТСН

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Некоторые из самых популярных однолетних цветущих растений естественным образом самосеются каждый год и дарят бесплатное цветение следующей весной. Многие из них также дают легко собираемые семена, которые вы можете хранить и сеять, когда они будут готовы.

Чтобы помочь вам сэкономить деньги и немного лучше узнать свои цветы, The Spruce составили список из шести цветов, которые вам больше никогда не придется покупать, как только вы соберете их семена.

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Космея

Космея / © ТСН

Космея с её пастельными цветками, похожими на ромашки, и высокой устойчивостью к жаре, столь же прекрасна на вид, сколь и проста в выращивании. Когда их лепестки опадают, а головки высыхают в течение лета, извлеките семена и храните их в прохладном месте, пока не будете готовы к посадке.

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Конечно, космея может прорастать медленнее, чем некоторые её сверстницы, но это означает, что садоводы смогут наслаждаться цветами вплоть до осени.

Ботаническое название: Cosmos sulphureus, Cosmos bipinnatus

Период цветения: лето, осень

Зоны морозостойкости USDA: 2–11

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Освещение: Полное

Требования к почве: Хорошо дренированная, кислая почва

Бархатцы

Бархатцы / © ТСН

Бархатцы, которые отлично подходят для начинающих, являются любимцами опылителей и одними из самых популярных однолетних растений. Само их присутствие помогает отпугивать вредителей благодаря сильному запаху. Они также отлично справляются с такими проблемами, как грибки и нематоды.

Кроме того, это одни из тех цветов, из которых легче всего собрать семена. Просто подождите, пока цветы высохнут, затем разберите семенные головки и соберите семена.

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Не высевайте семена прямо в ваш сад, пока не минует угроза заморозков. В помещении вы можете начать за шесть–восемь недель до средней даты последних заморозков в вашем регионе.

Ботаническое название: Tagetes spp.

Период цветения: лето

Зоны морозостойкости USDA: 2–11

Освещение: Полное солнечное освещение

Требования к почве: равномерно влажная, хорошо дренированная, слабокислая или нейтральная почва

Настурция

Настурция / © ТСН

Настурции и их цветы, похожие на лотос, легко сочетают эстетическую красоту с практичностью.

Светло-коричневые семена растений, которые растут на их стеблях и лозах, а не в самом цветке, в конце концов упадут на землю. Хотя их можно легко и быстро пересеять естественным путем следующей весной, некоторые садоводы предпочитают собирать и хранить их в помещении, где они прорастают в темноте.

Ботаническое название: Tropaeolum spp.

Период цветения: весна, лето, осень

Зоны морозостойкости USDA: 9–11

Освещение: полное

Требования к почве: влажная, но хорошо дренированная, кислая, нейтральная или щелочная почва

Нигелла

Нигелла / © Credits

Пушистые голубые цветы Nigella и их сказочные, папоротникообразные зеленые листья принесли растению романтическое прозвище «love-in-a-mist». Это воздушное, потрясающее растение идеально подходит для вашего букета или в качестве заполнителя промежутков в декоративной клумбе.

После короткого периода жизни в начале вегетационного периода растения «love-in-a-mist» обычно пересеваются, что позволяет вам наслаждаться их цветением до осени. Если вы хотите собрать семена, раздавите семенные коробочки вашего love-in-a-mist, просейте семена и храните их в морозильной камере или другом темном месте до весны.

Ботаническое название: Чернушка дамасская

Период цветения: весна, лето, осень

Зоны морозостойкости USDA: 2–11

Освещение: полное, частичное

Требования к почве: хорошо дренированная кислая, нейтральная или щелочная почва

Маки

Маки / © ТСН

Известный своими яркими красными цветами, обыкновенный мак настолько славится своей выносливостью, что стал символом памяти о Первой мировой войне после того, как долгое время лежавшие без движения семена начали цвести на полях сражений.

Маки регулярно самосеются, поэтому сбор их семян не является обязательным. Хотя семена мака могут находиться в состоянии покоя до 80 лет, процесс сбора и выращивания их в собственном саду может происходить гораздо быстрее.

Подождите, пока семенные коробочки полностью высохнут, прежде чем срезать их. После этого храните их в месте с умеренной температурой. Семена можно сажать уже осенью, если вы хотите, чтобы ваши маки зацвели раньше в следующем сезоне.

Ботаническое название: Papaver rhoeas

Период цветения: весна, лето

Зоны морозостойкости USDA: 1–10

Освещение: полное, частичное

Требования к почве: хорошо дренированная нейтральная или кислая почва

Циния

Циния / © Associated Press

У циний нет недостатка в однолетних зеленых стебельках: они изобилуют яркими и красочными цветами, устойчивы к жаре и засухе и в целом неприхотливы в уходе. И они являются одними из самых простых цветов для сбора семян в конце каждого лета.

Для достижения наилучших результатов поместите несколько цветочных бутонов цинии в пакеты или сетки до их цветения, чтобы избежать случайного перекрестного опыления. Как только их цветочные головки полностью высохнут, осторожно удалите их и постучите ими о чистое полотенце, чтобы высвободить семена.

Поскольку существует так много разновидностей цинии, садоводы могут даже смешивать семена разных видов этого цветка, чтобы создать свою собственную палитру циний.

Ботаническое название: Zinnia elegans

Период цветения: лето, осень

Зоны морозостойкости USDA: 2–11

Освещение: полное

Требования к почве: хорошо дренированная кислая, нейтральная или щелочная почва

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