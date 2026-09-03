Действительно ли «лимфатические тренировки» устраняют отеки и вздутие живота? / © Credits

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В последние годы лимфатическая система стала настоящим трендом в сфере здорового образа жизни. Вслед за разнообразными массажами и «детокс-практиками» в соцсетях появились специальные тренировки, якобы способствующие лучшему оттоку лимфы. Одна из самых популярных — так называемая лимфатическая ходьба — спокойная прогулка с акцентом на осанку, дыхание и свободные движения руками. Другой вариант — прыжки на месте или на батуте, об этом рассказало издание The New York Times. Впрочем, специалисты отмечают, что если лимфатическая система здорова, нет доказательств того, что какие-то конкретные упражнения более эффективны, чем другие.

Что такое лимфатическая система

Это сложная сеть сосудов и лимфатических узлов, которая помогает поддерживать баланс жидкости в организме и работает в взаимодействии с иммунной системой. Лимфа переносит, в частности, частицы бактерий и вирусов в лимфатические узлы, где они фильтруются.

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В отличие от кровеносной системы, у лимфатической системы нет центрального «насоса», подобного сердцу. Движение лимфы поддерживается сокращениями мышц, дыханием и процессами пищеварения. Поэтому именно движение является одним из естественных способов способствовать её циркуляции.

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Необходимость специального «разгона» лимфы

Для большинства людей в этом нет необходимости. Если лимфатическая система функционирует нормально, организм самостоятельно справляется с циркуляцией жидкости. Отечность или ощущение вздутия также не означают автоматически проблемы с лимфатической системой. На самочувствие могут влиять питание, недостаток сна, погода и другие факторы.

Нарушение оттока лимфы — лимфедема — встречается значительно реже и чаще всего связано с повреждением лимфатической системы в результате травм, операций или лечения рака. Среди факторов риска также называют курение, ожирение и возраст.

Ходить или прыгать

Хорошая новость в том, что специальных «лимфатических» тренировок вам не нужно. Любая регулярная физическая активность способствует работе лимфатической системы, ведь мышечные сокращения способствуют перемещению лимфы.

Стоит руководствоваться общими рекомендациями по здоровью: около 150 минут умеренной аэробной активности в неделю и как минимум две силовые тренировки. Ходьба, бег, велосипед, силовые упражнения — всё это работает. Не менее важно не сидеть неподвижно целый день, а регулярно двигаться. Глубокое диафрагмальное дыхание, которое часто входит в популярные «лимфатические» комплексы, также может способствовать циркуляции лимфы.

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Итак, «лимфатические тренировки» — это не волшебный способ мгновенно избавиться от отеков или вздутия живота. Однако если этот модный комплекс мотивирует вас больше ходить, двигаться и правильно дышать — это уже хороший результат. Для здоровья лимфатической системы важнее всего не особая техника, а регулярное движение.

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