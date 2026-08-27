В белой блузке и синей юбке: элегатная королева Мэри посетила рабочее мероприятие

Королева Мэри / © instagram.com/detdanskekongehus

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Несколько лет назад совместно с Фондом народонаселения ООН (ФОН ООН), Фондом материнства и Министерством иностранных дел была запущена инициатива, направленная на повышение качества помощи, оказываемой акушерками и медицинскими работниками, для снижения материнской смертности.

Королева с самого начала являлась покровительницей этой инициативы. Результатом стала «Инициатива 10 миллионов безопасных родов», которую Королева запустила в прошлом году в Нигерии. Инициатива основана на конкретной и амбициозной цели — обеспечить до 10 миллионов женщин доступом к безопасным родам к концу 2030 года в странах Африки к югу от Сахары, и поддерживается правительством Дании и Фондом Гейтса.

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Королева приехала на мероприятие в белой блузке с воротником-стойкой и потайной застежкой, с короткими рукавами-фонариками и в плиссированной юбке миди из хлопковой смеси джинсового синего цвета от бренда Paul Smith.

Королева Мэри / © instagram.com/detdanskekongehus

Она дополнила образ этническим поясом с жаккардовым принтом в коричневых, оранжевых и желтых тонах и круглой пряжкой в ​​виде солнца. Обута Мэри была в коричневые босоножки на каблуках, а в руках держала зеленую плетеную сумку большого размера Bottega Veneta 'Hobo', а на лице большие зеленые солнцезащитные очки.

Королева Мэри / © instagram.com/detdanskekongehus

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