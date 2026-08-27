Как создавались культовые образы Елизаветы II для Royal Ascot: секреты стиля королевы

Королева Елизавета II / © Associated Press

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Скачки в Аскоте были одним из самых ожидаемых событий года для королевы Елизаветы II. Подготовка к мероприятию длилась несколько месяцев, а выбор каждого наряда и шляпы был результатом кропотливой работы целой команды.

О том, как создавались образы королевы для Royal Ascot, рассказала Анджела Келли — стилистка, личная помощница и старшая костюмерша королевы — в своей книге «The Other Side of the Coin»: The Queen, the Dresser and the Wardrobe.

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Королева Елизавета II / © Associated Press

Подготовка

По словам Келли, подготовка к Royal Ascot обычно начиналась в марте, хотя сами скачки проходили в июне. Нужно было учесть не только сами скачки, но и другие королевские мероприятия, которые посещала королева.

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Для новых нарядов монархини Келли подбирала ткани, цвета и фактуры. Одним из основных мест, где она искала материалы, был лондонский магазин Joel & Son Fabrics. Дизайнер также использовала ткани, которые королева получала в подарок.

«На протяжении многих лет Её Величество получала в подарок ткани […] иногда украшенные бисером и пайетками, а также изысканный шёлк. Некоторые из них хранятся для будущего использования, но за годы работы с Её Величеством мне удалось использовать несколько таких подарков в своих дизайнах».

Королева Елизавета II / © Associated Press

Увидев ткань, Келли начинала представлять себе будущий образ.

«Когда я смотрю на ткани, у меня сразу возникают идеи, как их использовать, но подробно я начинаю думать о дизайне только тогда, когда у меня есть кусок материала на манекене и я начинаю драпировать его, создавая фасон, который подойдет королеве».

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После подготовки эскизов и образцов тканей Келли показывала их Елизавете II, и королева высказывала свои пожелания, могла предложить тот или иной цвет или обратить внимание на практичность будущего наряда.

Королева Елизавета II / © Associated Press

После окончательного утверждения заказывалось необходимое количество ткани. На создание сложного наряда могло уйти до четырёх недель. Обычно к сезону Келли готовила около десяти образов — пять из них предназначались для Royal Ascot, два оставались в качестве запасных, а ещё три могли использоваться для других предстоящих мероприятий.

Шляпы

Особое внимание уделяли головным уборам королевы. Royal Ascot славится традицией женских шляп, поэтому для каждого образа нужно было придумать что-то новое.

Келли работала с модельером Стеллой. Она просматривала имеющиеся материалы, а при необходимости их заказывали. Стелла вручную изготавливала шелковые цветы, листья и другие декоративные элементы.

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Королева Елизавета II / © Associated Press

«Для Аскота шляпы даже важнее, чем само платье. Аскот славится женскими шляпами! И они создают свои особые трудности. Когда мы с королевой остаемся довольны основными тканями для платьев и пальто, я иду к Стелле в шляпную мастерскую дворца и просматриваю все материалы для шляп, которые у нас есть в запасе. Если нужного материала нет, Стелла его заказывает. Она вручную изготавливает — а это совсем нелегкая работа — большинство шелковых цветов, листьев и скульптурных деталей. Иногда мы покупаем шелковые цветы у известной немецкой компании. Для каждой шляпы нужно многое продумать, ведь я люблю, чтобы мои дизайны каждый раз были разными. Мы со Стеллой обсуждаем шляпы, и благодаря моим дизайнам и её предложениям создаём что-то прекрасное».

Королева Елизавета II / © Associated Press

Одной из самых интересных особенностей Royal Ascot были ставки на цвет шляпы королевы. Именно поэтому команда до последнего старалась скрыть окончательный выбор.

Окончательный выбор лука

Несмотря на месяцы подготовки, окончательное решение королева могла принять лишь непосредственно перед выходом. Каждый день в её гардеробной её ждали три готовых наряда вместе с соответствующими шляпками, но важную роль играла погода. Если прогноз обещал дождь, Елизавета II обычно избегала новых вещей, поскольку влага могла повредить или деформировать ткань. В таком случае она могла выбрать наряд, который уже носила ранее.

Королева Елизавета II / © Associated Press

На случай дождливой погоды у Королевы были прозрачные зонтики с разноцветной окантовкой — каждый из них мог подойти к определенному образу.

После скачек

По возвращении из Royal Ascot королева могла остаться в своём дневном наряде или переодеться к ужину. Затем платье и пальто отправляли в гардеробную, где вещи проверяли и гладили. Шляпу заворачивали в бумагу, чтобы защитить её от повреждений. Позже королева могла снова надеть этот наряд на другое мероприятие.

Королева Елизавета II / © Associated Press

«Впоследствии наряд, который она носила на Royal Ascot, поднимают наверх, где его проверяют, гладят и вешают в гардеробе рабочей комнаты. Шляпу заворачивают в тонкую бумагу для защиты и убирают на хранение. Позже в том же году или в следующем году она снова наденет это платье и шляпу на другом мероприятии. Когда день скачек заканчивается, гости отправляются в свои комнаты в Виндзорском замке, чтобы отдохнуть перед ужином. Тем временем мы с командой выбираем платье для королевы, а я достаю украшения для ещё одного вечера, полного блеска».

Королева Елизавета II / © Associated Press

Королева Елизавета II / © Associated Press

Королева Елизавета II / © Associated Press

Королева Елизавета II / © Associated Press

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