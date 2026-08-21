Сколько может жить человек: новые оценки ученых поражают воображение

Долголетие

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Официальный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, умершей в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней. Хотя среди ученых до сих пор продолжаются споры по поводу подлинности ее документов, эта отметка долгое время служила главным ориентиром для биогеронтологов. Однако новые научные оценки потенциала человеческого организма просто поражают воображение.

Большинство классических демографических исследований и моделей жизнеспособности клеток указывают на то, что естественный лимит жизни человека составляет от 115 до 150 лет. Впрочем, эти расчеты не учитывают будущий прогресс медицины, пишет издание New Scientist.

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Для оценки реального потенциала человеческого тела ученые провели мыслительный эксперимент: они предположили ситуацию, при которой медицина сможет устранить все теоретически излечимые причины старения, оставив лишь необратимое накопление повреждений ДНК. В таких условиях верхний предел продолжительности жизни растет до потрясающих 194 лет.

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В то же время исследователи призывают смотреть на рекорды долголетия с долей скепсиса. Значительная часть данных о долгожителях может быть искажена из-за системных ошибок в документах или прямого мошенничества с пенсиями. К примеру, подробные проверки в некоторых странах обнаружили, что до 70% зарегистрированных «столетних» граждан давно умерли, но числятся живыми на бумаге. Более того, в странах со строжайшей системой регистрации актов гражданского состояния за последние 150 лет не подтверждено ни одного случая жизни дольше 115 лет.

Несмотря на вызовы в верификации данных, новые теоретические модели доказывают: биологический запас крепости человеческого организма значительно больше, чем считалось ранее.

Раньше мы писали о 108-летней женщине, которая до сих пор водит авто и живет сама. Она раскрыла пять простых секретов долголетия, которые помогли ей прожить больше века.

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