111-летняя бабушка раскрыла секрет долголетия: какие привычки помогают ей жить активно

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111-летняя жительница Китая Ван Гайин привлекла внимание пользователей соцсетей своим необычным подходом к старению. Женщина считает, что поддерживать активность ей помогают простые ежедневные привычки – от домашней работы до умеренного питания и полноценного сна.

Об этом пишет SCMP.

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Ван живет в городе Ругао провинции Цзянсу, который считается одним из китайских очагов долголетия. По состоянию на февраль в этом районе проживали 672 человека старше 100 лет.

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Исследователи из Института почвоведения Китайской академии наук в Нанкине предполагают, что одной из причин долголетия местных жителей может быть состав почвы. Он богат минералами, а выращенные в этом регионе сельскохозяйственные культуры содержат значительное количество микроэлементов, которые могут быть полезны для здоровья.

Ван живет в семье, где представлены пять поколений. Ее внуку уже 60 лет. В то же время подробности смерти ее мужа не сообщаются.

Еще даже после того, как ей исполнилось 100 лет, Ван продолжала работать на полях. Она собирала арахис и арбузы и не торопилась отказываться от физического труда.

С возрастом темп ее работы несколько снизился, однако женщина до сих пор остается активной и сообразительной. Она часто настаивает, что не считает себя старухой, ведь может самостоятельно и без особого труда передвигаться.

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Сегодня ее «тренировки» состоят преимущественно из обычных домашних дел. Ван вытирает столы, складывает одежду и выполняет другую легкую работу по дому, демонстрируя желание как можно дольше оставаться независимой.

Когда родные советуют больше отдыхать, бабушка объясняет, что не хочет постоянно сидеть без дела. По ее словам, домашняя работа помогает поддерживать конечности в тонусе и улучшает кровообращение.

Ван убеждена: постоянное движение является одним из ключей к здоровому старению.

Ван Гайин / Фото: ifeng.com

Не менее важную роль в ее жизни играет питание. Рацион женщины прост, но разнообразен и сбалансирован. Семья пытается чередовать блюда, среди которых такие традиционные продукты, как пельмени и паровые булочки.

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Особенно Ван любит рыбу. Она считает ее нежной, легкой для пищеварения и восхитительной для ее возраста.

При этом долгожительница не пытается есть как можно больше полезных продуктов. Напротив, она считает разнообразие рациона важнее количества пищи и сознательно избегает переедания.

Инфлюенсер Яоцин Ге, посетившая Ван в декабре в прошлом году, рассказала еще об одной необычной привычке бабушки. Раньше она любила есть рис, замоченный в байцзю – традиционном китайском алкогольном напитке. Однако около пяти лет назад семья решила отказаться от этой традиции. Причиной стали опасения, что алкоголь может повлечь за собой опьянение и увеличить риск падения.

Свое долголетие Ван связывает не только с физической активностью и питанием, но и добротой.

У женщины есть личное правило: каждый день делать хотя бы одно маленькое доброе дело. Это может быть комплимент члену семьи или краткое сообщение старому другу.

Ван тоже известна своим спокойным характером. Когда что-то ее огорчает, она не склонна долго испытывать негативные эмоции. Женщина же предпочитает «выспаться» от проблем.

«Я никогда не беру свои заботы с собой в постель, – сказала она. — После хорошего сна я часто отдаю себе отчет, что эта проблема вообще не стоит того, чтобы из-за нее сердиться».

Распорядок дня 111-летней Ван также отличается стабильностью. Она ложится спать около 19:00 и просыпается в 7:00, то есть проводит в постели примерно 12 часов. Кроме того, в течение дня женщина может позволить себе одну или две короткие дремоты.

Напомним, эксперт по долголетию рассказала о утреннем ритуале, чтобы быть всегда молодыми, как в 21.

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