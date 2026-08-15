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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
245
Время на прочтение
1 мин

Ракетный обстрел России, атака на Саваслейку: главные новости ночи 15 августа 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Последствия удара по Самаре

Последствия удара по Самаре

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 15 августа 2026 года:

  • Россию атаковали ракеты: в Самаре взрывы на стратегических предприятиях (видео) Читать далее –>

  • Ночной удар по Запорожью: российский дрон попал в торговый центр Читать далее –>

  • Взрывы один за другим: дроны атаковали Саваслейку, где базируются носители «Кинжалов» Читать далее –>

  • В Марганце погиб младенец после атаки РФ: среди раненых двое детей Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

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