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- Украина
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Ракетный обстрел России, атака на Саваслейку: главные новости ночи 15 августа 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 15 августа 2026 года:
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