Учёные сфотографировали «инопланетный» объект на дне океана: что о нём известно (фото)

Океан / © Pixabay

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Более 60 лет назад ученые во время исследования океана дна получили снимок странного объекта, который по форме напоминал сложную антенну. Его необычная симметрия оказалась настолько убедительной, что находку десятилетиями связывали с секретными технологиями и даже пришельцами.

Об этом сообщило издание Popular Mechanics.

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Загадочную структуру сфотографировали 29 августа 1964 года во время экспедиции исследовательского судна «Элтанин». В то время судно находилось примерно в 1000 милях к югу от мыса Горн в Чили и собирало данные о малоизученных океанских глубинах.

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Для съемки дна исследователи использовали камеру со стробоскопом. Именно она и запечатлела объект, который заметно выделялся на фоне окружающего ландшафта. От центрального стебля отходили отростки, расположенные почти под прямыми углами, а их концы напоминали небольшие шары.

Необычный вид находки озадачил и членов экспедиции. Старший морской биолог Томас Хопкинс отмечал, что не знает коралловых образований с подобным строением. В то же время предположить искусственное происхождение объекта было не менее сложно: оставалось непонятным, как такая конструкция могла оказаться в отдалённой части океана на большой глубине.

После публикации фотографии загадка быстро вышла за рамки научной дискуссии. Объект получил название «антенна Элтанина», а в конце 1960-х годов его стали упоминать как возможное доказательство существования неизвестных технологий. Появились и предположения о его внеземном происхождении.

Однако ответ на загадку всё это время фактически был известен науке. «Антенна» оказалась представителем вида Chondrocladia concrescens — хищной глубоководной морской губкой, которую из-за характерного вида также называют «губкой для пинг-понга».

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Более того, это существо было описано ещё в конце XIX века. Швейцарско-американский морской биолог Александр Агассис упоминал длинный стебель с корнями, погружёнными в ил, и узлами с несколькими булавообразными отростками. Учёный также сделал рисунок губки, строение которой поразительно напоминало загадочный объект с фотографии «Эльтанина».

Антенна Элтанина / © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

Напомним, на дне шотландского залива обнаружили обломки судна, которое перевозило королевские сокровища и бесследно исчезло ещё в XVII веке.

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