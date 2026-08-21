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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
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Время на прочтение
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Учёные сфотографировали «инопланетный» объект на дне океана: что о нём известно (фото)

Научная экспедиция 1964 года зафиксировала на дне океана объект с удивительно правильной геометрией. Впоследствии эта фотография легла в основу теорий о секретных и внеземных технологиях.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Океан

Океан / © Pixabay

Более 60 лет назад ученые во время исследования океана дна получили снимок странного объекта, который по форме напоминал сложную антенну. Его необычная симметрия оказалась настолько убедительной, что находку десятилетиями связывали с секретными технологиями и даже пришельцами.

Об этом сообщило издание Popular Mechanics.

Загадочную структуру сфотографировали 29 августа 1964 года во время экспедиции исследовательского судна «Элтанин». В то время судно находилось примерно в 1000 милях к югу от мыса Горн в Чили и собирало данные о малоизученных океанских глубинах.

Для съемки дна исследователи использовали камеру со стробоскопом. Именно она и запечатлела объект, который заметно выделялся на фоне окружающего ландшафта. От центрального стебля отходили отростки, расположенные почти под прямыми углами, а их концы напоминали небольшие шары.

Необычный вид находки озадачил и членов экспедиции. Старший морской биолог Томас Хопкинс отмечал, что не знает коралловых образований с подобным строением. В то же время предположить искусственное происхождение объекта было не менее сложно: оставалось непонятным, как такая конструкция могла оказаться в отдалённой части океана на большой глубине.

После публикации фотографии загадка быстро вышла за рамки научной дискуссии. Объект получил название «антенна Элтанина», а в конце 1960-х годов его стали упоминать как возможное доказательство существования неизвестных технологий. Появились и предположения о его внеземном происхождении.

Однако ответ на загадку всё это время фактически был известен науке. «Антенна» оказалась представителем вида Chondrocladia concrescens — хищной глубоководной морской губкой, которую из-за характерного вида также называют «губкой для пинг-понга».

Более того, это существо было описано ещё в конце XIX века. Швейцарско-американский морской биолог Александр Агассис упоминал длинный стебель с корнями, погружёнными в ил, и узлами с несколькими булавообразными отростками. Учёный также сделал рисунок губки, строение которой поразительно напоминало загадочный объект с фотографии «Эльтанина».

Антенна Элтанина / © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

Антенна Элтанина / © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

Напомним, на дне шотландского залива обнаружили обломки судна, которое перевозило королевские сокровища и бесследно исчезло ещё в XVII веке.

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