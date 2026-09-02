Что случится с организмом, если регулярно есть огурцы: семь неожиданных эффектов

Чем полезны огурцы / © pexels.com

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Но действительно ли огурцы настолько полезны? И что будет, если есть их регулярно? Об этом пишут в VeryWellHealth.

Организм будет получать больше жидкости

Огурцы примерно на 96% состоят из воды, поэтому могут являться дополнительным источником жидкости в течение дня. Вода необходима для нормальной работы органов, регуляции температуры тела, транспортировки питательных веществ и поддержания здоровья суставов.

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Конечно, огурцы не могут заменить питьевую воду, но помогают увеличить общее поступление жидкости с едой.

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Кости могут получать важное питательное вещество

Огурцы содержат витамин K — нутриент, играющий важную роль в поддержании здоровья костей. Низкое потребление витамина K связывается с повышенным риском переломов.

Поэтому огурцы могут быть полезной частью разного рациона, направленного на поддержание прочности костной ткани.

Рацион получает больше антиоксидантных соединений

Огурцы содержат растительные соединения, в частности лигнаны и флавоноиды. Они обладают антиоксидантными свойствами и помогают организму противодействовать окислительному стрессу.

Некоторые исследования изучали связь между потреблением лигнанов и более низким риском отдельных видов рака. В то же время недостаточно оснований утверждать, что сами огурцы способны предотвращать онкологические заболевания — для подтверждения таких эффектов нужны дополнительные исследования на людях.

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Можно поддерживать здоровье сердца

Флавоноиды, содержащиеся в огурцах, изучают из-за их потенциального положительного влияния на сердечно-сосудистую систему. Эти растения могут помогать защищать клетки от повреждения свободными радикалами и влиять на процессы, связанные с образованием атеросклеротических бляшек и тромбов.

Одновременно один продукт не может самостоятельно обеспечить здоровье сердца. Значительно важнее общий рацион, физическая активность и другие составляющие здорового образа жизни.

Огурцы могут быть уместны в рационе для контроля уровня сахара

Огурцы содержат относительно мало калорий и углеводов, а исследования также изучали потенциальное влияние на уровень глюкозы в крови.

Поэтому огурцы могут быть удобным продуктом для сбалансированного рациона, в частности для людей, контролирующих потребление углеводов. Однако они не являются лечением диабета и не заменяют назначенную врачом терапию.

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Кожа может получать дополнительную поддержку

Огурцы часто используют не только в пищу, но и в домашнем уходе за кожей. Благодаря высокому содержанию воды и определенным растительным соединениям они могут оказывать успокаивающий и охлаждающий эффект при нанесении на кожу. Огуречные ломтики традиционно используют для временного уменьшения отечности вокруг глаз.

Однако косметический эффект огурца не следует преувеличивать: он не заменяет лечение дерматологических заболеваний.

Рацион становится питательнее без большого количества калорий

Огурцы хорошо подходят тем, кто хочет добавить в меню больше овощей, без значительного увеличения калорийности рациона.

По данным, один огурец содержит около 45 ккал, 2 г белка, 11 г углеводов, 1,5 г клетчатки, 442 мг калия, 8 мг витамина C и 49 мкг витамина K. Также в нем есть магний, кальций, фосфор, фолат и другие питательные вещества.

Точный состав зависит от размера огурца и способа его выращивания.

Всем ли можно есть огурцы

Несмотря на пользу, огурцы подходят не каждому в одинаковом количестве.

У некоторых людей они могут вызывать газообразование или дискомфорт в пищеварительном тракте. Если у вас синдром раздраженного кишечника или другое заболевание желудочно-кишечного тракта, следует обращать внимание на индивидуальную реакцию организма.

Осторожность также нужна людям, принимающим антикоагулянты, в частности, варфарин. Из-за содержания витамина K резкие изменения его количества в рационе могут оказывать влияние на действие таких препаратов. В этом случае важно поддерживать стабильное потребление витамина K и соблюдать рекомендации врача.

Кроме того, у людей с сезонной аллергией на пыльцу может возникать оральный аллергический синдром после употребления сырых огурцов.

FAQ

Что будет, если есть огурцы каждый день?

Если регулярно добавлять огурцы в сбалансированный рацион, это может помочь увеличить потребление жидкости и получать больше витамина K, калия, клетчатки и растительных соединений. Огурцы содержат также мало калорий. В то же время, они не должны заменять другие овощи и продукты, необходимые для разнообразного питания.

Чем полезны огурцы для организма?

Основная польза огурцов связана с высоким содержанием воды, низкой калорийностью и питательными веществами. Они могут поддерживать гидратацию, здоровье костей и сердечно-сосудистой системы, а растительные соединения в их составе обладают антиоксидантными и потенциально противовоспалительными свойствами.

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