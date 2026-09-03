Осіннє підживлення для орхідеї з лаврового листу: квітка випускатиме нові бутони один за одним

Чим підживити орхідею восени / © Unsplash

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Восени орхідеї потребують дещо іншого догляду, адже світловий день стає коротшим, а зростання рослин поступово сповільнюється. У цей період квітникарі часто використовують прості домашні підживлення. Один із популярних варіантів — настій із лаврового листя. Такий засіб нескладно приготувати вдома. Водночас він не замінює спеціального добрива для орхідей. На цвітіння насамперед впливають освітлення, температура, стан коренів, правильний полив і загальний стан рослини.

Як приготувати настій із лаврового листя

Для домашнього підживлення знадобляться 4 лаврові листки та літру гарячої води. Листя бажано трохи подрібнити, залити водою температурою близько 70-80 °C і накрити ємність кришкою. Настій залишають приблизно на 3-4 години, після чого охолоджують до кімнатної температури та ретельно проціджують.

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Як правильно підживити орхідею восени

Перед використанням настою субстрат в орхідеї має бути достатньо сухим, а вода після поливання не повинна застоюватися в горщику. Невелику кількість приготовленого розчину можна використати для звичайного кореневого поливу.

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Не варто поливати таким засобом рослину занадто часто. Для домашнього настою достатньо одного застосування приблизно раз на місяць, особливо восени, коли орхідея отримує менше світла. Надмірне підживлення може нашкодити кореневій системі.

Від чого залежить поява нових бутонів

Навіть найкращий догляд не змусить орхідею цвісти, якщо їй бракує світла або є проблеми з корінням. Тому восени поставте горщик із квіткою у добре освітлене місце без палючого прямого сонця, не допускайте постійного перезволоження субстрату та стежте за станом коренів.

Якщо рослина здорова, має міцне листя та коріння, а умови догляду відповідають її потребам, вона сама формуватиме квітконоси у відповідний період. Лавровий настій у такому випадку можна розглядати як додатковий домашній засіб, який стимулюватиме цвітіння.

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