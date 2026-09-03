Осенняя подкормка для орхидеи из лаврового листа: цветок будет выпускать новые бутоны друг за другом

Чем подпитать орхидею осенью / © Unsplash

Реклама

Осенью орхидеи нуждаются в несколько ином уходе, ведь световой день становится короче, а рост растений постепенно замедляется. В этот период цветоводы часто используют простые домашние подкормки. Один из популярных вариантов — настой из лавровых листьев. Такое средство несложно приготовить на дому. В то же время, он не заменяет специального удобрения для орхидей. На цветение, прежде всего, влияют освещение, температура, состояние корней, правильный полив и общее состояние растения.

Как приготовить настой из лавровых листьев

Для домашней подкормки понадобятся 4 лавровых листа и литр горячей воды. Листья желательно чуть-чуть измельчить, залить водой температурой около 70-80 °C и накрыть емкость крышкой. Настой оставляют примерно на 3-4 часа, после чего охлаждают до комнатной температуры и тщательно процеживают.

Реклама

Как правильно подкормить орхидею осенью

Перед использованием настоя субстрат в орхидее должен быть достаточно сухим, а вода после полива не должна застаиваться в горшке. Небольшое количество приготовленного раствора можно использовать для обычного корневого полива.

Реклама

Не следует поливать таким средством растение слишком часто. Для домашнего настоя достаточно одного применения примерно раз в месяц, особенно осенью, когда орхидея получает меньше света. Чрезмерная подкормка может навредить корневой системе.

От чего зависит появление новых бутонов

Даже лучший уход не заставит орхидею цвести, если ей не хватает света или есть проблемы с корнями. Поэтому осенью поставьте горшок с цветком в хорошо освещенное место без палящего прямого солнца, не допускайте постоянного переувлажнения субстрата и следите за состоянием корней.

Если растение здоровое, имеет крепкие листья и корни, а условия ухода соответствуют его потребностям, оно само будет формировать цветоносы в соответствующий период. Лавровый настой в таком случае можно рассматривать как дополнительное домашнее средство, стимулирующее цветение.

Новости партнеров

Новости партнеров