Как сохранить лук до самой весны, если нет погреба: головки не будут гнить и не будут прорастать

Как хранить лук в квартире / © Фото из открытых источников

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Сохранить репчатый лук до весны можно даже без погреба. Главное — правильно подготовить урожай и найти в доме место, где нет лишней влаги, резких перепадов температуры и плохой циркуляции воздуха. Именно влажность и недостаточное проветривание чаще всего становятся причиной появления плесени и гнили.

Как подготовить лук к хранению

Перед закладкой на зиму нужно перебрать весь урожай. Для длительного хранения подходят только твердые, сухие и невредимые головки с хорошо сформированной шелухой. Луковицы с вмятинами, порезами, пятнами или признаками гнили лучше отложить для быстрого использования.

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Кладовая или кухонный шкаф

Если в квартире нет подвала, одним из самых удобных вариантов может стать темная кладовка. Подойдет и кухонный шкаф, но он должен располагаться подальше от плиты, духовки, батареи и других источников тепла.

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Лук можно сложить в бумажные пакеты с несколькими отверстиями для вентиляции или в невысокие картонные коробки с отверстиями. Не стоит использовать плотные полиэтиленовые пакеты — в них скапливается влага.

Сетки или подвешенные косы

Еще один практический способ — овощные сетки. В них воздух свободно циркулирует между головками, поэтому риск накопления влаги меньше. Сетки можно подвесить в амбаре, на кухне или в другом сухом помещении.

Лук можно заплести в косы и подвесить. Такой способ издавна использовали именно из-за хорошего проветривания головок.

Застекленный балкон

Если в квартире нет прохладной кладовки, лук можно хранить на застекленном балконе. Для этого подойдут картонные коробки, деревянные ящики или сетки.

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Однако важно следить за температурой. Лук не должен перемерзать, поэтому при сильных морозах ящики необходимо дополнительно утеплить и не допускать резких перепадов температуры.

Что поможет сохранить урожай к весне

Независимо от выбранного места лук нужно периодически осматривать. Если одна головка начала портиться, ее нужно сразу убрать, чтобы проблема не распространилась на соседние.

Не стоит также складывать лук рядом с картофелем: такое соседство может ускорить порчу обоих продуктов.

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